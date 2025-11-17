Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 34

La antigua casona de descanso para residentes extranjeros ubicada en avenida Observatorio 33 y 35, en la zona de la estación Tacubaya del Metro, en la alcaldía Miguel Hidalgo –convertida desde mediados del siglo XX en una vecindad habitada por familias originarias del barrio–, enfrenta su última etapa con la posible expulsión de las últimas cuatro familias que aún habitan en el predio, denunciaron vecinos.

Desde hace 12 años enfrentan juicios de controversia de arrendamiento por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP, propietaria legítima del predio, que en este periodo ha desocupado decenas de viviendas donde operaban bajo contratos de renta alrededor de una treintena de departamentos.

Guillermo –nombre cambiado a petición del entrevistado debido al juicio que enfrenta– ha vivido 47 años en el lugar y explicó que su familia siempre entregó pagos mensuales de hasta 8 mil 500 pesos a dos cobradores. “Traían tu recibo de pago y tú pagabas a ellos directamente. Así es como funcionaba, teníamos contratos”, contó.

Con el tiempo, descubrieron que dichos documentos no estaban reconocidos, lo que derivó en demandas por una supuesta “falta de pagos”. Aunque en años recientes grupos de choque o invasores han llegado a ocupar los espacios, aseguran que las acciones legales se mantienen contra quienes han vivido en los predios desde hace cuatro o cinco décadas, uno de los casos registrado bajo el expediente 229/2019 en el juzgado sexagésimo octavo civil.