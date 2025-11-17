Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 34

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la marcha del sábado pasado, que derivó en actos violentos, estuvo impulsada por los mismos viejos grupos conservadores de siempre que se oponen a la transformación del país y ahora están enfundados en las causas juveniles.

Advirtió que la ciudad es pacífica, por lo que no aceptará violencia en sus calles y cualquier intento de generar caos “siempre va a fracasar”.

La mandataria expresó que toda manifestación de la oposición y del conservadurismo es bienvenida en la ciudad, pero preguntó si esa “va a ser la manera de cómo van a participar políticamente los grupos que no estén de acuerdo con este movimiento”.

Manifestó que su gobierno no responderá con represión, pero es su obligación garantizar la paz, cuidar y proteger a todos, por lo que aplicará la ley cuando sea necesario con “serenidad y firmeza. Eso lo vamos a hacer siempre. Quienes cometan delitos tendrán que responder a las autoridades”, sostuvo.

“Convocamos y exhortamos a todas y a todos a expresarse siempre de manera pacífica. La ruta siempre es la paz, el camino tendrá que ser la democracia”, apuntó.