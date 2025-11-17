Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 33

La alcaldía Álvaro Obregón confirmó que ha presentado tres denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por inhumaciones irregulares en el panteón ubicado en Ampliación Santa Rosa Xochiac, luego de que este diario documentó el pasado 14 de noviembre la operación de un cementerio clandestino levantado en los límites con San Mateo Tlaltenango, en Cuajimalpa.

Según datos proporcionados, la demarcación precisó que los casos corresponden a entierros realizados los días 20 de mayo, 12 de julio y 8 de noviembre de este año. Del primero señalaron contar con la carpeta de investigación CI-FIAO/UAT-AO-3/UI-1S/D/00597/06-2025, mientras en las otras denuncias está pendiente el número de carpeta por la fiscalía.

Por su parte, las autoridades de Cuajimalpa no han fijado postura sobre las irregularidades denunciadas en el predio, pese a que vecinos afirman haber enviado múltiples reportes desde 2023. Debido a la ubicación del cementerio, los vecinos señalaron que ha habido debates y omisiones entre las autoridades sobre quién debe atender el caso. “Pedimos que hagan su trabajo, sea Cuajimalpa o sea Álvaro Obregón; que procedan ya”, exigió Gloria Hernández.