Edades van de 18 a 40 años // Encabezan incidencia de casos cuatro estaciones
Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 33
En los dos años recientes, 149 personas se arrojaron al paso del tren en distintas estaciones con la intención de atentar contra su vida; de ellas, sólo 58, cerca de 39 por ciento, lograron sobrevivir, de acuerdo con estadísticas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Reportes de la Subdirección General de Operación proporcionados vía transparencia señalan que la mayoría de los casos corresponde a personas cuyas edades van de 18 a 40 años, y que las estaciones con mayor incidencia de estos hechos son Copilco, Bellas Artes, Hospital 20 de Noviembre y General Anaya.
Ante ello, el organismo cuenta con el programa Salvando Vidas, cuyos apoyos pasaron de 69 a 82 de 2024 a 2025, la mayoría proporcionados a hombres.
Dicho esquema consiste en brindar primeros auxilios y dar seguimiento telefónico con el propósito de favorecer la incorporación de la persona a tratamiento sicológico o siquiátrico, según sus necesidades. Además, tiene el apoyo de instituciones de salud de los tres niveles, como los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el Nacional de Siquiatría Juan Ramón de la Fuente.
Aunado al acompañamiento de otras instituciones, como los centros de Integración Juvenil y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
En el programa participan diversas áreas del STC, entre ellas personal del Centro Estratégico de Operaciones, de Vigilancia, de las coordinaciones de Seguridad Industrial e Higiene, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y de Servicios Externos de Vigilancia.
Apenas el 30 de octubre se registró un caso de suicidio, con el que sumaron cinco en el transcurso de una semana y, según información del organismo, en lo que va del año se contabilizaron 11 en la línea 2, siete en la línea 3, cinco en la línea 12 y la misma cifra en la línea 8.
El STC ha informado que ante estas eventualidades, cuenta con un protocolo de actuación, el cual considera un corte inmediato de la corriente eléctrica, coordinado desde los puestos centrales de control de línea, lo que ocasiona que el servicio se suspenda al menos 20 minutos en tanto se realizan las maniobras correspondientes; mientras el personal de seguridad da aviso a trabajadores de Protección Civil y de Seguridad Industrial e Higiene para realizar el rescate y se verifica si la persona permanece con vida.