▲ Después de más de tres años, usuarios de la línea 1 del Metro pudieron realizar su recorrido completo de terminal a terminal sin tener que descender del convoy. Foto Cristina Rodríguez

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 32

Con aplausos y selfis, familias, parejas y jóvenes celebraron la reapertura total de la línea 1 del Metro. En la primera corrida en las tres estaciones que permanecían sin servicio –Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio–, usuarios señalaron estar a favor de los trabajos realizados para tener un transporte más seguro.

A las 13:32 horas, el voceo dentro del vagón anunció que la operación llegaría nuevamente hasta la estación terminal: “A partir de este momento se da servicio normal a Observatorio”, por lo que algunos se mostraron sorprendidos, y quienes tenían planeado descender en la estación Chapultepec se animaron a seguir su trayecto para conocer los trabajos de renovación.

Al llegar a la terminal, en la pasarela que conduce hacia el andén con dirección a Pantitlán, pasajeros –algunos con maletas– se detenían para observar el paso del convoy y las instalaciones renovadas; mientras otros aprovechaban para tomarse fotografías, ya fuera en familia, en pareja, con niños en brazos o de manera individual, además de grabar videos.

“Excelente que ya se dé completo el servicio; estuvo bien que realizaran las obras por la seguridad del ciudadano. Además, esto también da pie a que el Tren Interurbano que va a Toluca ya esté próximo a inaugurarse”, comentó Pamela.