Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 32
Con aplausos y selfis, familias, parejas y jóvenes celebraron la reapertura total de la línea 1 del Metro. En la primera corrida en las tres estaciones que permanecían sin servicio –Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio–, usuarios señalaron estar a favor de los trabajos realizados para tener un transporte más seguro.
A las 13:32 horas, el voceo dentro del vagón anunció que la operación llegaría nuevamente hasta la estación terminal: “A partir de este momento se da servicio normal a Observatorio”, por lo que algunos se mostraron sorprendidos, y quienes tenían planeado descender en la estación Chapultepec se animaron a seguir su trayecto para conocer los trabajos de renovación.
Al llegar a la terminal, en la pasarela que conduce hacia el andén con dirección a Pantitlán, pasajeros –algunos con maletas– se detenían para observar el paso del convoy y las instalaciones renovadas; mientras otros aprovechaban para tomarse fotografías, ya fuera en familia, en pareja, con niños en brazos o de manera individual, además de grabar videos.
“Excelente que ya se dé completo el servicio; estuvo bien que realizaran las obras por la seguridad del ciudadano. Además, esto también da pie a que el Tren Interurbano que va a Toluca ya esté próximo a inaugurarse”, comentó Pamela.
Otros señalaron que la infraestructura renovada superó sus expectativas: “Me subí en Tacubaya y veo que sí valió la pena la espera; quedó mejor de lo que imaginaba”, comentó Alfredo Bárcenas.
En tanto, para quienes viajan desde algún estado a la capital, la reapertura también fue recibida con beneplácito, pues, aseguraron, se trata de una de las líneas que más utilizan. “Yo soy de Michoacán y vengo a consulta al Instituto Nacional de Cardiología. Muchas personas ocupamos esta línea, por lo que sí hacía falta que le dieran mantenimiento, sobre todo por el uso que tiene. Ojalá se siga haciendo con otras”, expresó Jessica Valle.
Además, hubo quienes acudieron exclusivamente para tomar fotografías a las instalaciones y selfis, como Iván, estudiante, quien comentó: “Me gustó mucho cómo quedó, las estaciones están muy bien”.