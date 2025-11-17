De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 32

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que ayer las autoridades de la Ciudad de México concretaron la reapertura de la línea 1 del Metro.

En redes sociales, recordó que la obra comenzó cuando fue mandataria capitalina y felicitó a quienes hicieron posible cumplir con ese compromiso.

“Hoy (ayer) inauguraron la nueva línea 1 del Metro, obra que inició cuando fui jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dieron continuidad Martí Batres y Clara Brugada. Muchas felicidades a quienes la hicieron posible en beneficio de millones de capitalinos y visitantes”, apuntó en un mensaje en su cuenta de la plataforma X, el cual acompañó con varias fotografías de ella y la jefa de Gobierno a bordo de un convoy del Metro.