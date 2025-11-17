Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 32
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que ayer las autoridades de la Ciudad de México concretaron la reapertura de la línea 1 del Metro.
En redes sociales, recordó que la obra comenzó cuando fue mandataria capitalina y felicitó a quienes hicieron posible cumplir con ese compromiso.
“Hoy (ayer) inauguraron la nueva línea 1 del Metro, obra que inició cuando fui jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dieron continuidad Martí Batres y Clara Brugada. Muchas felicidades a quienes la hicieron posible en beneficio de millones de capitalinos y visitantes”, apuntó en un mensaje en su cuenta de la plataforma X, el cual acompañó con varias fotografías de ella y la jefa de Gobierno a bordo de un convoy del Metro.