▲ La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió a la reapertura de la línea 1 del Metro en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al centro, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la derecha, el embajador de China en México, Chen Daojiang. Foto Cristina Rodríguez

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 32

La línea 1 del Metro reabrió ayer todas sus estaciones de Pantitlán a Observatorio, luego de más tres años de trabajos de renovación y modernización que se iniciaron en julio de 2022.

Durante la inauguración del último tramo pendiente –Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio–, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que es la obra metropolitana más importante del país, que extiende la vida útil de esta línea 50 años más en beneficio de 850 mil usuarios al día que podrán hacer todo el trayecto en 40 minutos.

La mandataria aseguró que se trató de un cambio total en el menor tiempo posible, pues la renovación fue rápida en comparación con obras similares en otros países.

“Fue una transformación total de todos los componentes de la línea. Hubo una gran obra en los túneles, no quedó una sola estación sin que se renovara; se construyeron muros, mamparas, torniquetes de acceso, oficinas para el personal y se renovaron escaleras eléctricas. Se renovó hasta el último tornillo”, subrayó.

Comentó que la terminal Observatorio, que se demolió y reconstruyó en su totalidad, se convertirá en el nodo de movilidad más importante de la zona metropolitana con la llegada del Tren Interurbano México-Toluca, pues permitirá la conectividad de oriente al poniente.