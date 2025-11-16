Se estima que casi 80 millones de habitantes mayores de 20 años no tienen pareja por la política de sólo un hijo
Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 31
Pekín. La soltería en China se celebra con compras frenéticas. El Día del Soltero (11 de noviembre), que nació en 1993 entre un grupo de universitarios en contra de San Valentín, fue catapultado por el conglomerado de comercio electrónico Alibaba hasta ser hoy una festividad de consumo masivo por varias semanas. Tan sólo las plataformas en línea Taobao y Tmall reportaron que durante las primeras horas de ventas 80 marcas superaron los 14.4 millones de dólares, según medios locales.
El país asiático ha logrado que en un tema sensible como lo es el aumento de solteros, la fecha sea de las más esperadas para muchos. Se estima que alrededor de 80 millones de personas mayores de 20 años no tienen pareja, 31.3 millones son mujeres y 49.6 millones hombres, con base en datos del Censo 2020, lo que se ha señalado como un efecto de la política de sólo un hijo vigente entre 1980 y 2015.
El problema de la soledad ha llevado en China a que padres y madres de los solteros intercambien información personal de sus hijos, como edad, trabajo, estatus social, para encontrarles pareja. Esto se ha observado en algunas zonas de grandes ciudades como Beijing y Shanghai. Asimismo, hay otras innovaciones para sentirse acompañado, como el lanzamiento en 2018 de la empresa Exdoll de muñecas sexuales que hablan.
Todo ello queda superado, sin embargo, con las ofertas irresistibles que compañías de ropa, tecnología, viajes y otros productos ofrecen desde mediados de octubre. Este año se registró un aumento en ventas de casi 18 por ciento, poco más de la mitad del incremento de 27 por ciento en 2024, cuando sumaron 202 mil 600 millones, según agencias internacionales.
La tendencia de consumo masivo es algo que se presenta en diversas partes del mundo, particularmente en el mes de noviembre. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen el Black Friday el próximo 28, después del Día de Acción de Gracias, que marca el inicio de las compras de Navidad. El año pasado, los estadunidenses gastaron 10 mil 800 millones de dólares en compras en línea en esta fecha, según la firma especializada Adobe Analytics
En México se tiene el Buen Fin, a mediados de noviembre. El año pasado las ventas sumaron 173 mil 800 millones de pesos, un aumento de 15.5 por ciento comparado con 2023, según datos de la Secretaría de Economía y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
La edición más larga de la historia
En el gigante asiático, si bien las promociones del Día del Soltero comenzaron desde la primera quincena de octubre –siendo esta edición la más larga de la historia–, el clímax fue el 11 de noviembre.
A diferencia de las grandes ventas estadunidenses, como el Black Friday donde las personas salen impacientes a abarrotar los centros comerciales, en ciudades como Pekín no se observaron multitudes porque la venta principal fue en línea.
En las tiendas físicas nacionales turistas se encontraban descuentos, en algunos casos, de más de 50 por ciento; en la plataforma Taobao algunos alcanzaban hasta 90 por ciento, además de que se ofrecían cupones por 300 yuanes que se descontaban en caso de que las compras superaran los mil.
Aunque para los extranjeros puede ser difícil comprar en línea aquí, dado que las plataformas están en chino, en Taobao, por ejemplo, se tiene la opción de buscar el producto a través de fotografías o escribir en inglés.
Lo más complicado es entender las especificaciones, por lo que se necesita ayuda de las aplicaciones de traducción. Las entregas se realizan entre dos o tres días e incluso los paquetes pueden ser enviados por dron.
Según el medio Global Times, la plataforma de comercio electrónico JD.com informó de un aumento interanual del 24.7 por ciento en los usuarios activos de aplicaciones móviles en el marco del Día del Soltero. En tanto que la plataforma de viajes en línea Fliggy reportó que se vendieron más de 1.6 millones de artículos y vuelos.
La dinámica económica que genera el Día del Soltero es un impulso al comercio interno, y de acuerdo con la empresa china de análisis de datos Syntun, en 2024 algunos de los productos más buscados fueron los electrodomésticos y artículos para el hogar, teléfonos móviles, electrónicos, cosméticos, zapatos y bolsos, como ocurre en casi todo el mundo.