Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 31

Pekín. La soltería en China se celebra con compras frenéticas. El Día del Soltero (11 de noviembre), que nació en 1993 entre un grupo de universitarios en contra de San Valentín, fue catapultado por el conglomerado de comercio electrónico Alibaba hasta ser hoy una festividad de consumo masivo por varias semanas. Tan sólo las plataformas en línea Taobao y Tmall reportaron que durante las primeras horas de ventas 80 marcas superaron los 14.4 millones de dólares, según medios locales.

El país asiático ha logrado que en un tema sensible como lo es el aumento de solteros, la fecha sea de las más esperadas para muchos. Se estima que alrededor de 80 millones de personas mayores de 20 años no tienen pareja, 31.3 millones son mujeres y 49.6 millones hombres, con base en datos del Censo 2020, lo que se ha señalado como un efecto de la política de sólo un hijo vigente entre 1980 y 2015.

El problema de la soledad ha llevado en China a que padres y madres de los solteros intercambien información personal de sus hijos, como edad, trabajo, estatus social, para encontrarles pareja. Esto se ha observado en algunas zonas de grandes ciudades como Beijing y Shanghai. Asimismo, hay otras innovaciones para sentirse acompañado, como el lanzamiento en 2018 de la empresa Exdoll de muñecas sexuales que hablan.

Todo ello queda superado, sin embargo, con las ofertas irresistibles que compañías de ropa, tecnología, viajes y otros productos ofrecen desde mediados de octubre. Este año se registró un aumento en ventas de casi 18 por ciento, poco más de la mitad del incremento de 27 por ciento en 2024, cuando sumaron 202 mil 600 millones, según agencias internacionales.

La tendencia de consumo masivo es algo que se presenta en diversas partes del mundo, particularmente en el mes de noviembre. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen el Black Friday el próximo 28, después del Día de Acción de Gracias, que marca el inicio de las compras de Navidad. El año pasado, los estadunidenses gastaron 10 mil 800 millones de dólares en compras en línea en esta fecha, según la firma especializada Adobe Analytics

En México se tiene el Buen Fin, a mediados de noviembre. El año pasado las ventas sumaron 173 mil 800 millones de pesos, un aumento de 15.5 por ciento comparado con 2023, según datos de la Secretaría de Economía y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.