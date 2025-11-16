E

n los últimos años, el mundo y nosotros con él hemos buscado “normalizar” la violencia, dejando a un lado los diagnósticos que sobre esta lacra también inundan nuestros buzones virtuales. Nos hemos acostumbrado a convivir con la brutalidad y su compañera la violencia, sin tomar nota cabal de que ambas constituyen una lacra corrosiva. No sólo son los medios de información los que a diario nos saturan de recuentos y relatos sobre actos criminales, siempre de la mano con la violencia y los violentos; también son los medios mismos los que se solazan con los episodios que nos asestan como si fuesen relatos pulcros de una vida cotidiana hecha pedazos hasta entronizar al miedo como virtud cardinal.

La violencia ha sido, en efecto, una constante en nuestra historia nacional y patria o adulterada; lo grave es que ahora la vemos como una constante del presente con la que hay que aprender a vivir sin remilgos. De maneras diversas, los mexicanos estamos sometidos a su influencia, explícita o subliminal, que condiciona discursos y discusiones, relaciones y emociones, corridos y hasta himnos.

En rigor, la seguridad es una ilusión de nuestro tiempo mexicano, el de ahora, que alevosamente superó a aquel con cuyo estudio Carlos Fuentes buscaba revisar y recrear nuestras evoluciones.

Vemos y escuchamos informaciones sobre el odio, las masacres y su crecimiento inaudito, lo mismo en Europa que en América, en Asia que en África y el Medio Oriente. En Ucrania, un dictador siniestro arrastró a vastas franjas de su población a tomarse Ucrania y, de pasada, apoderarse de territorios y activos humanos de todo tipo, simplemente porque les correspondía. Y en Gaza asistimos a una negación colosal de la historia doliente del pueblo judío y de las sangrientas jaculaciones de los fanáticos que sólo le piden al Profeta tiempo para la revancha.

Entre nosotros, y sin despreciar los logros contra el crimen de que el gobierno da cuenta, se ha impuesto como sello funesto la violencia criminal como parámetro y variable. Aquí y ahora sigue su brutal curso.

A nueve días de que Carlos Manzo, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fuera asesinado en medio de un nutrido festival popular, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en Palacio Nacional (el pasado día 9) los 12 ejes que dan cuerpo al llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Se trata de toda una estrategia integral que contempla más de 100 acciones y una inversión (mixta) de más de 57 mil millones de pesos. Ante la presencia de cárteles y verdugos, de jóvenes destrozados y convertidos en sicarios y luego en víctimas, la mandataria postuló que “la seguridad se sostiene garantizando los derechos del pueblo a la educación, a la salud, a la vivienda y al empleo digno para el desarrollo con justicia y bienestar” (https://www.gob.mx/ presidencia/articulos/version-esteno grafica-plan-michoacan-por-la-paz-y -la-justicia-palacio-nacional).