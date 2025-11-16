▲ Adalina Dávalos Martínez y el ex gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez tienen cuatro hijos en común y una larga lista de repartición de bienes y propiedades que generaron en su relación de más de 20 años. Foto La Jornada

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 13

El ex gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez El Bronco hizo honor a su apodo y de manera ruda y amenazante le dijo a su ex esposa, Adalina Dávalos Martínez: “Te va a llevar la chingada cabrona, me estás robando, te voy a meter al penal o te voy a matar”.

Así lo recuerda ella y así lo denunció por violencia de género en una disputa legal de carácter civil y penal que apenas empieza y que parece será larga, considerando que tienen cuatro hijos en común y una larga lista de repartición de bienes y propiedades generados durante su relación de más de 20 años.

Asustada por la violencia de su ex pareja, Adalina vive ahora con medidas de protección que le fueron concedidas por un juez durante 60 días, luego de presentar dictámenes y pruebas, asesorada y apoyada por la secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan Ortega y por Erika Irigoyen Arroyo, procuradora de la defensa de los derechos de las mujeres: “Adalina ya tiene abogados, pero la estamos apoyando. Nuestro lema es: “te escuchamos, te creemos y te acompañamos”. Ofrecemos apoyo terapéutico y sicológico para que puedan salir adelante. La violencia es un ciclo y muchas mujeres no pueden salir, y cuando los agresores son figuras públicas es más difícil”, dijo en entrevista con La Jornada.

Adalina y Jaime se divorciaron en febrero pasado y todo parecía ir bien, hasta que ella, sus hijos y su hermana Corina llegaron el 2 de noviembre a su casa ubicada en el municipio de García, un inmueble con más de 8 mil metros cuadrados.

El problema surgió cuando Jaime, presuntamente ebrio, se molestó con su cuñada y la agredió tirándola al suelo y acusándola de robo de la propiedad, joyas y dinero en efectivo: “Ya, por favor, déjala, ya vete, estás tomado, ya la golpeaste”, le reclamó Adalina antes de llamar al 911, pero él les advirtió antes de retirarse: “Esto no se va a quedar así, se van a acordar de mí”.

Adalina asegura que tiene videos y audios que grabó con el celular de su hija Valentina, quien también fue testigo de lo hechos. Después de eso, ambos interpusieron denuncias bajo las carpetas de investigación 130725/2025 y 140458/2025; él por despojo de la casa que dice está a su nombre y se la heredó a sus hijos, pero afirma que ahora goza del usufructo del inmueble, y ella por violencia y amenazas.

Romper el silencio

Adalina rompe en llanto cuando recuerda los momentos de violencia sicológica, patrimonial y económica que ha vivido al lado de su ex esposo. Su historia de amor inició en la convivencia de las dos familias y cuando era maestra de prescolar en el municipio de García donde El Bronco fue alcalde. También por medio de su mamá, María Teresa Martínez Galván, con quien se relacionaba en el ámbito de la política, actividad que siempre gustó a su familia. Ambos estaban divorciados.

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón El Bronco se casó tres veces y tiene siete hijos. Su primera esposa fue María Eugenia Gutiérrez, con quien tuvo dos hijos: Zoraida y Jaime Lizenco, quien falleció en octubre de 2009. Su segundo matrimonio fue con Silvia Mireya González Martínez, con quien tuvo a su hija Jimena. Y en 2006 se casó con Adalina, con quien procreó tres hijos: Valentina de 18 años, Victoria de 14 y Emiliano de 13 años; y adoptó a Alejandro, actualmente de 20 años, hijo de su esposa.

No es la primera vez que El Bronco es acusado de violencia familiar. Su ex esposa Silvia Mireya declaró en 2015 que fue víctima en 2003 de sus agresiones, luego de que el político declarara en su campaña electoral que “nunca” había agredido a una mujer. “Miente, precisamente por eso me divorcié de él, me pegó delante de mi hija Jimena. No podía permitir que mi hija viera una cosa así porque es contra su educación”.

Añadió: “Me acuerdo exactamente dónde estábamos, mi hija estaba arriba de las escaleras, yo estaba bajando las escaleras y él estaba saliendo de la cocina, y por un chisme, porque no era verdad, precisamente porque no era verdad, por eso me divorcié. Para mí, un hombre que le pega a una mujer, en ese momento deja de ser hombre, simple y sencillamente, así de fácil. Creo que él debe ser suficiente hombre para responder la verdad, pregúntenle a él. Tiene que decir la verdad y si no la dice él, yo voy a volver a decirla”.

Patrón de conducta

Han pasado 10 años de la denuncia de Silvia contra Rodríguez Calderón y ahora Adalina confirma que el ex gobernador es un hombre violento: “Durante muchos años guardé silencio frente a una serie de acciones de violencia, control y desvalorización que se ejercieron en mi contra dentro del matrimonio. Ese silencio no fue indiferencia, fue el resultado de vivir bajo el peso de la intimidación, del miedo y del poder”, afirmó en un comunicado.

Adalina aclaró que la pelea con su ex marido no es por una casa: “Él decidió poner fin al vínculo matrimonial, pero no así a las responsabilidades morales, afectivas y patrimoniales que nacen de haber formado una familia. Reducir esta situación a una disputa por una casa es una forma de borrar el contexto de abandono y violencia que hemos enfrentado mis hijos y yo, y que hoy me toca sostener con la misma fuerza con la que en silencio cargué durante años”.