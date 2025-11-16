Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 12

Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), quienes permanecen en paro desde hace tres semanas, lanzaron un llamado a la comunidad para firmar una petición formal en la que demanda al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, se destituya a la rectora Rosa María Torres Hernández por “incumplimiento de las labores que corresponden a su cargo”, entre éstas la “desatención de múltiples problemáticas” que afectan a la institución.

El movimiento estudiantil, que agrupa a alumnos de las unidades académicas 092, 095, 096, 097 y 098 de la UPN en la Ciudad de México, también convocó a la comunidad de docentes y trabajadores administrativos a participar, a fin de expresar sus opiniones y acompañar las actividades que se convoquen, aunque aclararon que se mantiene el principio de que sólo la comunidad de alumnos puede votar la toma de decisiones.