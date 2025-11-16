Andrea Becerril

La nueva Ley General de Aguas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, se aprobará en el Congreso antes de que concluya el periodo ordinario, sin importar la campaña que ha iniciado el PAN en contra de la legislación, advirtieron senadores de Morena.

Ello en referencia a que los legisladores blanquiazules, como Mario Vázquez, están llamando a productores agrícolas a manifestarse, bajo el argumento de que la ley propuesta afectará sus derechos.

El panista estuvo ayer en una comunidad de Namiquipa, en Chihuahua, donde pidió a campesinos y ganaderos que presionen a legisladores de Morena para que no se apruebe esa iniciativa, “ya que es una estocada para el campo, que criminaliza a los productores”.

Al respecto, el senador morenista Saúl Monreal expuso que ello es falso, ya que la iniciativa plantea frenar la privatización del agua y garantizar el derecho humano al acceso suficiente y salubre al líquido vital para consumo personal y doméstico.