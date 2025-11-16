Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 8

En el Senado está listo el proyecto de dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con cambios de fondo, el principal es elevar el tipo penal básico hasta 25 años de cárcel, que podría incrementarse, con las agravantes que se establecen, a 42 años. En este último caso, si el ilícito se comete con violencia o se lleva a cabo desde algún reclusorio.

Con ello se evitará que delincuentes ya sentenciados por extorsión pudieran salir libres, al acogerse a la penalidad de entre seis a 15 años, que establecía la minuta aprobada en la Cámara de Diputados el 29 de octubre pasado.

El documento, que se votará en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, que presiden Javier Corral y Enrique Inzunza, el martes, establece en el artículo 15 de esa ley que: “A quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o sicológico, se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.

Penas de hasta 42 años

La sanción se eleva con base en más de 40 agravantes. Por ejemplo, una tercera parte más al tipo básico de hasta 25 años si se extorsiona a quien realice actividades comerciales, agrícolas, ganaderas o pesqueras, y a quien imponga a la víctima el precio de sus productos, bienes o servicios. De darse las dos máximas, la pena llega a 33 años.