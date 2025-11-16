Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 5
Miles de personas de todas las edades se manifestaron ayer en al menos 27 estados, como parte de las marchas de la generación Z y del Movimiento Nacional del Sombrero, para exigir justicia por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y mayor seguridad en el país. Los participantes corearon consignas como: “Carlos Manzo no murió, el Estado lo mató”, “Narcoestado”, “Fuera Morena” y “No soy generación Z, pero quiero un México mejor”.
Durante la protesta en Jalisco, un grupo de encapuchados trató de tumbar la puerta de ingreso a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador. Frustrada su intención, se dirigieron al centro de la ciudad y de las 15 a las 18 horas arremetieron contra la parte frontal del palacio de gobierno, destrozaron las tres puertas de acceso y prendieron fuego en dos oficinas y a otro portón en el costado norte del inmueble; además, rompieron todos los vidrios sin que nadie lo impidiera.
La movilización inició a las 11 horas en la glorieta Niños Héroes y se dieron cita, según Protección Civil, 20 mil personas, aunque los convocantes señalaron que fueron 50 mil, pero según observadores independientes no rebasaron los 10 mil.
Cuando oscurecía, los policías, que durante tres horas sólo arrojaron agua y gases lacrimógenos desde el interior de palacio a los agresores, recibieron la orden de salir, y persiguieron a quienes les parecían sospechosos.
De acuerdo con las autoridades, fueron arrestadas 47 personas, en su mayoría originarias de la Ciudad de México, Michoacán y Guanajuato; una de ellas con un arma de fuego.
Ángel Yael Andrade Hernández, quien transitaba por el lugar junto con su esposa e hija de menos de dos años, fue víctima de estas agresiones.
En Michoacán, dos jóvenes detenidos y tres reporteros agredidos por la policía estatal fue el saldo de la marcha en Morelia, como respuesta a los insultos que recibieron de los miles de asistentes.
Uno de los granaderos golpeó con un escudo a la periodista Liliana Jiménez Nieto, con más de 30 años de experiencia en coberturas de nota roja. Los comunicadores Jania Cerriteño y Javier Guerrero, de Radio Ranchito y El Sol de Morelia, también resultaron heridos.
Exigen renuncia de morenistas
Unas 4 mil personas se manifestaron en la capital michoacana, Uruapan y Zamora para enaltecer la imagen del alcalde Carlos Manzo, gritaron consignas contra la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
En Nayarit, cuatro jóvenes con los rostros cubiertos, del denominado bloque negro, incendiaron la puerta de palacio de gobierno, tras arrojarle gasolina.
En Colima, un grupo de encapuchados rayó las paredes de palacio de gobierno, golpeó ventanas e incendió el portón principal.
En Veracruz, Quintana Roo, Zacatecas, Oaxaca y Morelos, los manifestantes exigieron la renuncia de los gobernadores Rocío Nalhe, Mara Lezama, David Monreal, Salomón Jara y Margarita González, respectivamente, todos de Morena.