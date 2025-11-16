De los corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 5

Miles de personas de todas las edades se manifestaron ayer en al menos 27 estados, como parte de las marchas de la generación Z y del Movimiento Nacional del Sombrero, para exigir justicia por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y mayor seguridad en el país. Los participantes corearon consignas como: “Carlos Manzo no murió, el Estado lo mató”, “Narcoestado”, “Fuera Morena” y “No soy generación Z, pero quiero un México mejor”.

Durante la protesta en Jalisco, un grupo de encapuchados trató de tumbar la puerta de ingreso a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador. Frustrada su intención, se dirigieron al centro de la ciudad y de las 15 a las 18 horas arremetieron contra la parte frontal del palacio de gobierno, destrozaron las tres puertas de acceso y prendieron fuego en dos oficinas y a otro portón en el costado norte del inmueble; además, rompieron todos los vidrios sin que nadie lo impidiera.

La movilización inició a las 11 horas en la glorieta Niños Héroes y se dieron cita, según Protección Civil, 20 mil personas, aunque los convocantes señalaron que fueron 50 mil, pero según observadores independientes no rebasaron los 10 mil.

Cuando oscurecía, los policías, que durante tres horas sólo arrojaron agua y gases lacrimógenos desde el interior de palacio a los agresores, recibieron la orden de salir, y persiguieron a quienes les parecían sospechosos.

De acuerdo con las autoridades, fueron arrestadas 47 personas, en su mayoría originarias de la Ciudad de México, Michoacán y Guanajuato; una de ellas con un arma de fuego.