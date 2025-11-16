Política
Ver día anteriorDomingo 16 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/16. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Condena SG agresiones a policías/
A nterior
S iguiente
 
Condena SG agresiones a policías
 
Periódico La Jornada
Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 5

La Secretaría de Gobernación (SG) condenó los hechos violentos ocurridos ayer en las inmediaciones de Palacio Nacional. En un comunicado, mencionó específicamente la violencia contra policías capitalinos.

“En los actos violentos se utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetones, herramientas y objetos lanzados contra los cuerpos de seguridad y contra personas que transitaban por el Zócalo. También accionaron para retirar las vallas metálicas, lo que puso en riesgo la integridad de quienes se encontraban en el lugar, además de dañar gravemente el patrimonio histórico”, indicó.

La SG manifestó respeto hacia la libre manifestación, pero hizo un llamado a “privilegiar las expresiones pacíficas”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto