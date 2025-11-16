De la Redacción

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 5

La Secretaría de Gobernación (SG) condenó los hechos violentos ocurridos ayer en las inmediaciones de Palacio Nacional. En un comunicado, mencionó específicamente la violencia contra policías capitalinos.

“En los actos violentos se utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetones, herramientas y objetos lanzados contra los cuerpos de seguridad y contra personas que transitaban por el Zócalo. También accionaron para retirar las vallas metálicas, lo que puso en riesgo la integridad de quienes se encontraban en el lugar, además de dañar gravemente el patrimonio histórico”, indicó.