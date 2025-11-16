De la redacción

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 5

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó ayer la violencia que se registró en la capital del país durante la marcha de la llamada generación Z, en la cual, recalcó, “había muy pocos jóvenes”.

“Manifestamos la importancia de garantizar la paz en nuestro país, no estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy (ayer) en la Ciudad de México, en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia”, afirmó.

La única manera de asegurar todos los derechos “es garantizando la paz”, ratificó, luego durante la supervisión de la obra carretera Macuspana-Escárcega.

En Jonuta, Tabasco, durante la entrega de Becas Benito Juárez, la mandataria explicó que de manera pacífica, sin romper un solo vidrio se logró la transformación del país.

Recordó que con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) marcharon muchas veces y citó el éxodo por la democracia que él realizó de Tabasco a la CDMX, cuando “le hicieron un fraude electoral para que no fuera gobernador” del estado.“Por eso, hoy (ayer), que hubo una manifestación en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos no a la violencia”.

Si uno no está de acuerdo, “hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”, subrayó.

En ese acto, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, le dijo: “Presidenta, usted juntó aquí, en Jonuta, más jóvenes que allá en la Ciudad de México los que pretendieron marchar, porque la educación es lo que convoca a esta generación”.

Advirtió que “hay algunos que quieren engañar a las y los jóvenes contratando millones de bots para tratar de utilizarlos para sus fines, para que regresen los privilegios, la corrupción”.