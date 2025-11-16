En Campeche, insistió en que nada detendrá la fortaleza del pueblo y la patria
Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 5
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó ayer la violencia que se registró en la capital del país durante la marcha de la llamada generación Z, en la cual, recalcó, “había muy pocos jóvenes”.
“Manifestamos la importancia de garantizar la paz en nuestro país, no estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy (ayer) en la Ciudad de México, en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia”, afirmó.
La única manera de asegurar todos los derechos “es garantizando la paz”, ratificó, luego durante la supervisión de la obra carretera Macuspana-Escárcega.
En Jonuta, Tabasco, durante la entrega de Becas Benito Juárez, la mandataria explicó que de manera pacífica, sin romper un solo vidrio se logró la transformación del país.
Recordó que con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) marcharon muchas veces y citó el éxodo por la democracia que él realizó de Tabasco a la CDMX, cuando “le hicieron un fraude electoral para que no fuera gobernador” del estado.“Por eso, hoy (ayer), que hubo una manifestación en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos no a la violencia”.
Si uno no está de acuerdo, “hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”, subrayó.
En ese acto, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, le dijo: “Presidenta, usted juntó aquí, en Jonuta, más jóvenes que allá en la Ciudad de México los que pretendieron marchar, porque la educación es lo que convoca a esta generación”.
Advirtió que “hay algunos que quieren engañar a las y los jóvenes contratando millones de bots para tratar de utilizarlos para sus fines, para que regresen los privilegios, la corrupción”.
Pero “mientras ellos se gastan millones en bots, nuestra Presidenta distribuye millones de becas para que los jóvenes ejerzan su derecho a estudiar. Mientras aquellos convocan a llenar las calles, pero se quedan con las ganas, nuestra Presidenta convoca a llenar las escuelas.
“Mientras ellos convocan a la violencia, en nuestras escuelas se enseña la cultura de paz y la no violencia.” Delgado afirmó que “ellos le quieren poner nombre a esta generación, pero ésta es la generación de la Beca Rita Cetina, de la Beca Benito Juárez; es la generación de más becarios y más universitarios; es la generación del bachillerato nacional”.
Horas antes, en Palizada, Campeche, la jefa del Ejecutivo aseguró que “cuando un gobierno está cerca del pueblo, nunca se aleja, no hay nada que detenga nuestra patria; estoy segura que este año nos ha ido bien y que el próximo nos va ir todavía mejor”.
Insistió que “cuando un pueblo sabe de su historia y de su fuerza, no hay nada que lo detenga”.
En la entrega de apoyos del programa Mujeres Bienestar, la mandataria recalcó que da continuidad a la transformación iniciada por AMLO. “Cuando llegué al gobierno (en 2024), mandaron gente a escribir a los periódicos diciendo que ‘la presidenta Claudia seguro tiene que romper con López Obrador, porque fue terrible para México’, pensando que me iba a colgar de eso. ¡Cómo, imagínense!, por más que escriban y escriban, nosotros tenemos principios y damos continuidad a la Cuarta Transformación de la vida pública”, destacó la jefa del Ejecutivo.