Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 4

Al menos 40 personas fueron detenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras la jornada de protestas de ayer, de las cuales, 20 están en el Ministerio Público por robo y agresiones; el resto, fueron consignadas por faltas cívicas, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez.

En conferencia de prensa al lado del secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, confirmó la asistencia de 17 mil personas, entre ellas del bloque negro, quienes realizaron agresiones contra elementos de la policía capitalina.

El saldo fue de 100 policías agredidos, 60 de ellos atendidos en el lugar, mientras que 40 fueron trasladados a un nosocomio. Además, se atendió 20 civiles por diferentes lesiones.

Tanto el secretario de Seguridad como el de Gobierno, reconocieron la actuación de los uniformados, quienes únicamente intervinieron cuando comenzaron los hechos violentos.

En el mismo sentido se manifestó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien señaló que, ante los hechos de violencia, la policía capitalina sólo realizó acciones para salvaguardar la integridad de los asistentes a la marcha.