Jared Laureles, Fernando Camacho y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 4

Víctor Manuel Camacho, reportero gráfico de este diario, fue agredido ayer y despojado de su equipo por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México mientras cubría el desalojo en el Zócalo de los manifestantes que participaron en las marchas del Sombrero y de la llamada generación Z.

En la esquina de la calle 20 de Noviembre, intentaba documentar el operativo de desalojo cuando quedó atrapado entre cientos de personas que corrieron atemorizadas al ver a los policías con equipo antimotines corriendo tras de ellas.

El fotorreportero se identificó con los uniformados, pero “me dijeron que ‘les valía madre’, me tiraron al piso y comenzaron a patearme, sobre todo en la cara”.

Relató que varios policías capitalinos “robaron a la gente sus celulares. A mí me pidieron que apagara la cámara, respondí que estaba apagada, pero llegó otro y dijo ‘ni madres, hay que robársela’, mientras me golpeaban y cubría mi cara; otro de ellos me amenazó de muerte”.

Por estos hechos se abrió una carpeta en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, de la fiscalía capitalina.

A su vez, en conferencia de prensa, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, informó que da seguimiento a la agresión cometida contra Camacho. La Dirección de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos, indicó.