Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 4
Víctor Manuel Camacho, reportero gráfico de este diario, fue agredido ayer y despojado de su equipo por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México mientras cubría el desalojo en el Zócalo de los manifestantes que participaron en las marchas del Sombrero y de la llamada generación Z.
En la esquina de la calle 20 de Noviembre, intentaba documentar el operativo de desalojo cuando quedó atrapado entre cientos de personas que corrieron atemorizadas al ver a los policías con equipo antimotines corriendo tras de ellas.
El fotorreportero se identificó con los uniformados, pero “me dijeron que ‘les valía madre’, me tiraron al piso y comenzaron a patearme, sobre todo en la cara”.
Relató que varios policías capitalinos “robaron a la gente sus celulares. A mí me pidieron que apagara la cámara, respondí que estaba apagada, pero llegó otro y dijo ‘ni madres, hay que robársela’, mientras me golpeaban y cubría mi cara; otro de ellos me amenazó de muerte”.
Por estos hechos se abrió una carpeta en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, de la fiscalía capitalina.
A su vez, en conferencia de prensa, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, informó que da seguimiento a la agresión cometida contra Camacho. La Dirección de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos, indicó.
El jefe de la policía mencionó que al momento de la agresión había un contingente “muy grande de personas embozadas” que arremetieron contra la policía y que había “muchos compañeros de medios cubriendo el instante.
“Lamentamos que, de manera colateral, nunca con dolo, nunca de manera intencional, hayan podido sufrir lesiones”, expresó.
Roban cámara a corresponsal en Jalisco
Asimismo, un elemento de la policía de Jalisco despojó de su cámara a Juan Carlos García Partida, corresponsal de La Jornada, durante la marcha convocada por la generación Z en Guadalajara. La acción ocurrió cuando el comunicador grababa la golpiza que al menos cinco uniformados daban, con macanas, a un manifestante encapuchado (ya sometido) que habría sido parte de un grupo que causó destrozos al palacio de gobierno.
En ese momento, el policía pasó corriendo a un lado del reportero, le arrebató su equipo y siguió su camino a toda velocidad.