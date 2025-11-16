De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 3

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que las acciones violentas de ayer “desvirtúan el propósito legítimo de cualquier manifestación y vulneran el ambiente de respeto indispensable para el diálogo democrático” e informó que su edificio sede resultó con daños.

En un comunicado, reiteró su respeto pleno a la libertad de expresión, de reunión y de manifestación, porque el disenso –señaló– es parte fundamental de una sociedad democrática y todas las voces, especialmente las de los jóvenes, contribuyen a la construcción de mejores condiciones para el país.