▲ En el Zócalo capitalino, adonde arribaron las marchas convocadas por el Movimiento del Sombrero y la organización Generación Z México, encapuchados y otras personas derribaron parte de las vallas que rodeaban el Palacio Nacional. A un lado, mientras unos hombres tratan de mover las placas, otro intenta entrar a la Suprema Corte por una ventana. Doña Raquel, abuela de Carlos Manzo (sobre estas líneas), asistió a esta movilización. A la izquierda, jóvenes salieron a las calles en la ciudad de Oaxaca. Abajo, columna de manifestantes en Chihuahua, y en Guadalajara, miles avanzaron hacia Casa Jalisco, residencia del gobernador, y luego se dirigieron al palacio de gobierno, donde varios asistentes trataron de tumbar las puertas (imagen). Foto Jair Cabrera, Víctor Camacho, Jorge A. Pérez, Jesús Estrada y Arturo Campos Cedillo

Jared Laureles, Fernando Camacho y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 3

El Zócalo capitalino se volvió escenario de un prolongado choque entre un grupo de individuos que apareció casi al final de las marchas de la generación Z y el Movimiento del Sombrero, y cientos de policías capitalinos, quienes por momentos se vieron superados y fueron incapaces de mantener en su sitio las vallas metálicas que resguardaban Palacio Nacional.

Los hechos ocurrieron después de las 15:30 horas, tras más de tres horas de disturbios y cuando los uniformados comenzaron a replegar a los manifestantes para tomar el control de la plancha.

Las movilizaciones llegaron sin contratiempos al Zócalo y cuando los contingentes recién habían ingresado a la plaza, pasado el mediodía, aparecieron individuos con el rostro cubierto y llamaron a derribar las vallas metálicas que resguardaban Palacio Nacional.

Otro grupo de jóvenes atacó la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso, hay un video que circuló en redes sociales donde se observa a una persona tratando de ingresar por la ventana al inmueble.

Durante el desalojo, los uniformados fueron señalados de incurrir en excesos en el uso de la fuerza pública, ya que además de robar celulares cometieron abusos indiscriminados contra las personas que se manifestaban, situación que no se había visto desde hace mucho tiempo.