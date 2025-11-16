Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 3
El Zócalo capitalino se volvió escenario de un prolongado choque entre un grupo de individuos que apareció casi al final de las marchas de la generación Z y el Movimiento del Sombrero, y cientos de policías capitalinos, quienes por momentos se vieron superados y fueron incapaces de mantener en su sitio las vallas metálicas que resguardaban Palacio Nacional.
Los hechos ocurrieron después de las 15:30 horas, tras más de tres horas de disturbios y cuando los uniformados comenzaron a replegar a los manifestantes para tomar el control de la plancha.
Las movilizaciones llegaron sin contratiempos al Zócalo y cuando los contingentes recién habían ingresado a la plaza, pasado el mediodía, aparecieron individuos con el rostro cubierto y llamaron a derribar las vallas metálicas que resguardaban Palacio Nacional.
Otro grupo de jóvenes atacó la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso, hay un video que circuló en redes sociales donde se observa a una persona tratando de ingresar por la ventana al inmueble.
Durante el desalojo, los uniformados fueron señalados de incurrir en excesos en el uso de la fuerza pública, ya que además de robar celulares cometieron abusos indiscriminados contra las personas que se manifestaban, situación que no se había visto desde hace mucho tiempo.
Los policías corretearon y replegaron a los manifestantes, hasta llevarlos a las calles 5 de Febrero, 20 de Noviembre y Pino Suárez. Por el andador Francisco I. Madero ingresaron más elementos equipados con sus escudos.
En los primeros intentos para quitar las vallas, los policías que se encontraban detrás de ellas intentaron disuadir a los agresores al arrojarles polvo de extinguidor, pero pasados unos minutos, los jóvenes retiraron las placas de tres metros de altura. Para ello usaron esmeriles eléctricos, tijeras cortacadenas y cuerdas.
Así, por primera vez fueron derrumbadas las estructuras, que durante años se han utilizado en las protestas.
El grupo de choque, integrado por decenas de individuos, rebasó en número a los uniformados; por momentos parecía bajar la tensión, y se pudo observar a un policía saludar a algunos de los manifestantes y ondear la bandera mexicana para llamar a la calma.
Pero llegaron refuerzos. En medio del descontrol, se pudo observar a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana golpeando a personas en el piso con sus escudos, otras siendo arrastradas y algunas más recibieron patadas. Paramédicos atendieron a decenas de heridos.