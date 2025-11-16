Fernando Camacho y Jared Laureles

Domingo 16 de noviembre de 2025

Las marchas que ayer se realizaron del Ángel de la Independencia al Zócalo –una de ellas convocada por el Movimiento del Sombrero y otra, supuestamente, por la organización Generación Z México– transcurrieron de forma pacífica, como preludio a la jornada caótica que más tarde se vivió en la Plaza de la Constitución.

Desde horas antes de las 11 de la mañana, varios miles de personas se congregaron en los alrededores del Ángel para participar en las dos caminatas que, aunque se convocaron a la misma hora y con la misma ruta, no se unificaron.

La vanguardia de la movilización la ocuparon los integrantes del Movimiento del Sombrero, colectivo que reivindica la figura del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1º de noviembre. Entre ellos figuró doña Raquel, la abuela de éste, quien se hizo presente en silla de ruedas, mostrando una foto de su nieto.

Detrás de ellos, marcharon los diversos contingentes agrupados bajo la bandera de Generación Z México, cuyo estandarte es la calavera sonriente con los huesos cruzados y un sombrero, inspirada en el anime One Piece.

Aunque muchos de los asistentes a esta última caminata, efectivamente, eran jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, también se dieron cita personas de todas las edades, cuyo común denominador era el repudio al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo por lo que consideran sus fallas al enfrentar el problema de la inseguridad.

Los asistentes –muchos de ellos vestidos de blanco y con un perfil similar a los de la llamada marea rosa o las movilizaciones de 2023 en defensa del Instituto Nacional Electoral– corearon consignas como “Fuera Morena”, “narcogobierno” y “Carlos no murió, el gobierno lo mató” (en referencia a Manzo).

A la marcha, convocada en redes sociales, acudieron el ex senador perredista Emilio Álvarez Icaza, quien hoy busca convertir en partido político a la asociación Somos México, y Guadalupe Acosta Naranjo, ex diputado del sol azteca y promotor del Frente Cívico Nacional.