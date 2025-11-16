L

a pequeña ciudad de Huelva es capital y también una provincia del mismo nombre, con población de 145 mil habitantes. Se encuentra en el suroeste de España y cuenta, según el último censo, con 540 mil habitantes. Su aire campirano es su mayor atractivo. Asentada en una península que forman dos ríos, el Tinto y el Odiel, se halla en la línea de la costa, a 620 kilómetros de Madrid y cerca de 100 de Sevilla, la capital de Andalucía.

Justamente la cercanía con esta monumental ciudad da la impresión de quedar a su sombra. Sin embargo, para quien decide seguir los pasos de Cristóbal Colón, cuyos restos se encuentran en la catedral de Sevilla, inevitablemente la historia lo conducirá a Huelva. El Puerto de Palos, que se encontraba en esta provincia, fue de donde el genovés partió a la aventura marítima con sus tres carabelas para descubrir nuevos mundos, hasta entonces inimaginables. De hecho, se conocen como lugares colombinos todos por donde se dice pasó cuando preparaba su viaje.

Huelva guarda en su casco antiguo una mezcla particular de historia, tradición y memoria colombina. El centro de la ciudad aunque pequeño, es un testimonio vivo del pasado marítimo y cultural de la región. Uno de los símbolos más recientes y a la vez significativos de este legado es el Monumento a Cristóbal Colón, en la emblemática Plaza de las Monjas, uno de los lugares más representativos del centro. Está rodeada por edificios notables, como el antiguo Banco de España, el del hotel París, hoy ocupados por oficinas, y el Convento de las Madres Agustinas. Este lugar no sólo es un punto neurálgico para peatones, articula también varias de las principales rutas culturales.