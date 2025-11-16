Marcha “para provocar” fue un fracaso, opina
i joven ni pacífica fue la marchita de ayer; tampoco tenía motivo ni causa común, cuando mucho, 10 por ciento de los asistentes eran jóvenes. Lo cierto es que querían hacer ruido, provocar al gobierno. Lo que es de notar es que las tomas aéreas del Paseo de la Reforma no parecen corresponder a la actuación de ayer, en virtud de que no traían banderas y los que llegaron al Zócalo sí las traían en buena cantidad. Seguramente hicieron uso de inteligencia artificial para dar la idea de que fue multitudinaria.
La violencia corrió a cargo de los manifestantes al tirar piedras al cuerpo policiaco y derribar algunas vallas que protegían del vandalismo al Palacio Nacional, porque en todo caso, la pretensión de los guardianes del orden era defenderse y salvaguardar el recinto. Afortunadamente, esta vez sí llevaban los instrumentos de resguardo necesarios; también se notó que los policías tomaban por la fuerza a algunos rijosos.
En fin, fue un completo fracaso la manifestación aludida. Aunque los comentarólogos de siempre hacían las clásicas entrevistas a modo, lo cierto es que la derecha nacional e internacional que apoyó la marchita no entiende que no entiende.
Carlos César Cárdenas Márquez
Estado debe garantizar orden frente a golpes de encapuchados, señala
Dado que los encapuchados de siempre, en cada marcha, en cualquier reclamo colectivo, hacen acto de presencia con la clara y única intención de golpear y destruir propiedad pública y privada sin que alguna vez hayan expresado un planteamiento, postura o ideología política, social o religiosa, las preguntas que interesan son las siguentes:
¿Quién o quiénes están detrás? ¿quiénes los financian y con qué propósito? ¿se requiere mucha ciencia para investigar cuando han sido detenidos algunos de ellos en flagrancia?
Si el Estado tiene legítimamente el monopolio de la fuerza, ¿por qué no se hace uso proporcional de ella para garantizar el orden y la protección a la ciudadanía?
Juan Manuel Hernández Castillo
La hidra fascista ha levantado la cabeza
Tomando como pretexto problemas que ellos mismos generaron –la inseguridad, la corrupción, la miseria y la desigualdad social–, decenas de miles de personas desesperadas han salido a la calle con un discurso de odio anticomunista, misógino, machista, homofóbico y de un fanatismo religioso de lo más atrasado.
La mejor manera de enfrentar esta ofensiva ultraderechista es profundizando el actual proceso de transformación. Quedarse a medias sería entendido como signo de debilidad y los envalentonaría.
Los movimientos sociales deben tomar la contraofensiva, denunciando el carácter reaccionario de este movimiento, exhibiendo a quienes lo promueven (que no son otros que los mismos oligarcas que nos oprimen) y demandando que se actúe hasta las últimas consecuencias jurídicas en contra del evasor fiscal, Ricardo Salinas Pliego, y quitarle la concesión de Tv Azteca, por ser un medio faccioso.
José Luis Hernández Ayala
Se solidarizan tras el acoso sexual que sufrió la Presidenta
Por este medio, la comunidad esfemita del Politécnico desea expresar su total solidaridad con Claudia Sheinbaum Pardo, maestra, investigadora y Presidenta de la República, quien fue víctima de una inaceptable agresión sexual en la vía pública. Expresamos, nuestro repudio absoluto a todas las agresiones que ocurren en nuestra sociedad, y condenamos enérgicamente estos hechos. Si tocan a una, nos tocan a todos.
Luis Antonio Arias Hernández y 108 firmas más
Invitaciones
Plantón por Palestina
Oh, mexicano, a ti te invoco,
oh bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao.
Oh, mexicano, a ti te invoco
a exigir justicia ya...
Y si te unes a nuestra lucha,
oh bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao.
Y si te unes a nuestra lucha,
Palestina triunfará,
y también la humanidad.
Te esperamos hoy, como todos los domingos, en el plantón en el Ángel de la Independencia, de las 12 a las 14 horas. ¡No dejemos de hablar de Palestina!
Iriana de la Vega, Guillermina Torres, Mónica Soto, Norma Mendoza, Silvia Ramos, Alberto Escalante, María Elena Chávez Josefina Mena, Columba Jiménez, Pablo Moctezuma, Carlos Luna, Leonardo García, José Librado, Arturo Escobedo, Arturo Hurtado, Francisco Rosas, Javier Bautista, Ignacio Hernández, Armando Martínez, Rogelio Rueda y Gilberto García
Conferencia Las caras de la conquista de México Tenochtitlan
El Colectivo Morena Chilangos (COMOCHI) invita a la conferencia titulada "Las caras de la conquista de MéxicoTenochtitlan", que ofrecerá el doctor. Cuauhtémoc Domínguez Nava y el licenciado Abel Nicolás Fernández Herrera. La cita es en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora núm 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, paralela a Miguel Angel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán, CDMX el martes 18 de noviembre de 2025, a las 18:00 horas, en modalidad presencial y se transmitirá vía Facebook en vivo https://www.facebook.com/share/17TgoUyfwe/?mibextid=wwXIfr
Se Buscan lectores
En esta oportunidad leeremos El ocaso de los dioses de la estepa, de Ismaíl Kadaré. Anfitrión: Maestro Julio Castañeda.
Jueves 20 de noviembre de 2025, a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).
ID de reunión: 305 518 6688
Zoom: https://cutt.ly/oeFlcawK
Código de acceso: galatea24
Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.