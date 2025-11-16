Marcha “para provocar” fue un fracaso, opina

N

i joven ni pacífica fue la marchita de ayer; tampoco tenía motivo ni causa común, cuando mucho, 10 por ciento de los asistentes eran jóvenes. Lo cierto es que querían hacer ruido, provocar al gobierno. Lo que es de notar es que las tomas aéreas del Paseo de la Reforma no parecen corresponder a la actuación de ayer, en virtud de que no traían banderas y los que llegaron al Zócalo sí las traían en buena cantidad. Seguramente hicieron uso de inteligencia artificial para dar la idea de que fue multitudinaria.

La violencia corrió a cargo de los manifestantes al tirar piedras al cuerpo policiaco y derribar algunas vallas que protegían del vandalismo al Palacio Nacional, porque en todo caso, la pretensión de los guardianes del orden era defenderse y salvaguardar el recinto. Afortunadamente, esta vez sí llevaban los instrumentos de resguardo necesarios; también se notó que los policías tomaban por la fuerza a algunos rijosos.

En fin, fue un completo fracaso la manifestación aludida. Aunque los comentarólogos de siempre hacían las clásicas entrevistas a modo, lo cierto es que la derecha nacional e internacional que apoyó la marchita no entiende que no entiende.

Carlos César Cárdenas Márquez

Estado debe garantizar orden frente a golpes de encapuchados, señala

Dado que los encapuchados de siempre, en cada marcha, en cualquier reclamo colectivo, hacen acto de presencia con la clara y única intención de golpear y destruir propiedad pública y privada sin que alguna vez hayan expresado un planteamiento, postura o ideología política, social o religiosa, las preguntas que interesan son las siguentes:

¿Quién o quiénes están detrás? ¿quiénes los financian y con qué propósito? ¿se requiere mucha ciencia para investigar cuando han sido detenidos algunos de ellos en flagrancia?

Si el Estado tiene legítimamente el monopolio de la fuerza, ¿por qué no se hace uso proporcional de ella para garantizar el orden y la protección a la ciudadanía?

Juan Manuel Hernández Castillo

La hidra fascista ha levantado la cabeza

Tomando como pretexto problemas que ellos mismos generaron –la inseguridad, la corrupción, la miseria y la desigualdad social–, decenas de miles de personas desesperadas han salido a la calle con un discurso de odio anticomunista, misógino, machista, homofóbico y de un fanatismo religioso de lo más atrasado.

La mejor manera de enfrentar esta ofensiva ultraderechista es profundizando el actual proceso de transformación. Quedarse a medias sería entendido como signo de debilidad y los envalentonaría.

Los movimientos sociales deben tomar la contraofensiva, denunciando el carácter reaccionario de este movimiento, exhibiendo a quienes lo promueven (que no son otros que los mismos oligarcas que nos oprimen) y demandando que se actúe hasta las últimas consecuencias jurídicas en contra del evasor fiscal, Ricardo Salinas Pliego, y quitarle la concesión de Tv Azteca, por ser un medio faccioso.