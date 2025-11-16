Sputnik, Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 23

Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ambos perseguidos por la Corte Penal Internacional, sostuvieron ayer una llamada telefónica en la que abordaron la situación en Medio Oriente y el alto el fuego en la franja de Gaza.

Durante la comunicación “se realizó un intercambio de puntos de vista sobre la situación en la región, incluidos los acontecimientos en la franja de Gaza, en el contexto del acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros”, indicó un comunicado de la presidencia rusa. También se abordó “la situación en relación al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria”.

La oficina de Netanyahu confirmó la llamada, y destacó que se realizó “por iniciativa de Putin”. Puntualizaron que es la continuación de “una serie de conversaciones recientes” para abordar problemas regionales”.

Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita condenó enérgicamente los repetidos ataques de las fuerzas israelíes y los colonos contra los palestinos, mientras que Turquía y Venezuela felicitaron al Estado de Palestina por el 37 aniversario de su fundación, y reiteraron su apoyo a los derechos inalienables del pueblo palestino.

La cancillería saudí denunció el asalto al complejo de la mezquita de Al Aqsa y el ataque a Hajjah Hamidah, en la aldea palestina de Kifl Haris, cerca de Salfit, en el norte de Cisjordania reocupada. El pasado jueves, colonos incendiaron la mezquita y la pintaron con grafitis, reportó Al Jazeera al citar a funcionarios palestinos.