La zona verde estaría controlada por soldados de varias naciones; la roja, reservada para desplazados
Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 23
Ramallah . Estados Unidos planea la división a largo plazo de la franja de Gaza en dos zonas: una verde que estaría bajo control militar israelí e internacional en la que se realizarían proyectos de redificación. La zona roja, en la que se encuentran la mayoría de los palestinos desplazados, quedaría en ruinas, de acuerdo con documentos de planificación militar estadunidenses vistos por el diario The Guardian este fin de semana.
Los planes de Washington prevén que tropas extranjeras se movilicen junto a soldados de Tel Aviv al este del territorio, lo que dejaría al enclave dividido por la actual “línea amarilla” que controla Israel, indicaron fuentes con conocimiento del tema que hablaron bajo condición de anonimato con el rotativo británico.
De acuerdo con los archivos, a inicios de este mes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) realizó “planes para colocar a las fuerzas europeas, incluidos cientos de soldados británicos, franceses y alemanes, en el núcleo de las fuerzas de seguridad iraquíes (Isf)”.
El proyecto contempla “hasta mil 500 soldados del Reino Unido, con experiencia en desactivación de bombas y médicos militares, y hasta mil soldados franceses para cubrir el despeje de carreteras y la seguridad” en Gaza. Además, los informes indicaron que Washington “quería tropas de Alemania, Países Bajos y los países nórdicos para gestionar los hospitales de campaña, la logística y la inteligencia” en el enclave.
“El concepto operativo estadunidense para las Isf especifica que las tropas prestarán servicio únicamente en la ‘zona verde’”. Otro expediente propone que soldados extranjeros controlen los pasos fronterizos a lo largo de la línea amarilla después de “integrarse” con las fuerzas israelíes estacionadas a lo largo de ella”.
Expertos del ejército de Estados Unidos consideran la reconstrucción dentro de la “zona verde” como parte de una reunificación del enclave palestino, que buscan convencer a civiles que atraviesen esa línea de control de Tel Aviv, mientras la mayoría de los habitantes –más de 2 millones– estarían “hacinados en la zona roja, una franja costera que abarca menos de la mitad de la superficie del enclave”.
Aunque Washington promovió “a reconstrucción en forma de campamentos cercados para pequeños grupos de palestinos, denominadas comunidades seguras alternativas, esos planes fueron abandonados esta semana”, sostuvo un funcionario..
“Sin un plan viable para una fuerza internacional de mantenimiento de la paz, la retirada de las tropas israelíes y una reconstrucción a gran escala, Gaza corre el riesgo de caer en el limbo tras dos años de ofensiva devastadora”, indicó The Guardian.
En tanto, la artillería israelí disparó contra la zona este de la ciudad de Gaza, incluido el barrio de Shujaiya, al tiempo que vehículos blindados abrieron fuego contra la sureña urbe de Jan Yunis, detalló la agencia de noticias Safa.
Las tropas israelíes derrumbaron varios edificios en la ciudad de Rafah, a pesar de la tregua con Hamas. Informes de prensa estimaron que fuerzas de Tel Aviv destruyeron al menos mil 500 edificios desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, informó la cadena Al Jazeera.
Israel continuó sus operaciones en Cisjordania reocupada, donde asaltó pueblos y arrestó a cuatro hombres tras registrar sus casas, reportó la agencia oficial de noticias Wafa.