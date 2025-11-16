▲ Las tropas israelíes derrumbaron varios edificios en Rafah y Jan Younis, a pesar de la tregua con Hamas, por lo que los habitantes construyeron tiendas de campaña. Foto Ap

Afp, Reuters y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 23

Ramallah . Estados Unidos planea la división a largo plazo de la franja de Gaza en dos zonas: una verde que estaría bajo control militar israelí e internacional en la que se realizarían proyectos de redificación. La zona roja, en la que se encuentran la mayoría de los palestinos desplazados, quedaría en ruinas, de acuerdo con documentos de planificación militar estadunidenses vistos por el diario The Guardian este fin de semana.

Los planes de Washington prevén que tropas extranjeras se movilicen junto a soldados de Tel Aviv al este del territorio, lo que dejaría al enclave dividido por la actual “línea amarilla” que controla Israel, indicaron fuentes con conocimiento del tema que hablaron bajo condición de anonimato con el rotativo británico.

De acuerdo con los archivos, a inicios de este mes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) realizó “planes para colocar a las fuerzas europeas, incluidos cientos de soldados británicos, franceses y alemanes, en el núcleo de las fuerzas de seguridad iraquíes (Isf)”.

El proyecto contempla “hasta mil 500 soldados del Reino Unido, con experiencia en desactivación de bombas y médicos militares, y hasta mil soldados franceses para cubrir el despeje de carreteras y la seguridad” en Gaza. Además, los informes indicaron que Washington “quería tropas de Alemania, Países Bajos y los países nórdicos para gestionar los hospitales de campaña, la logística y la inteligencia” en el enclave.

“El concepto operativo estadunidense para las Isf especifica que las tropas prestarán servicio únicamente en la ‘zona verde’”. Otro expediente propone que soldados extranjeros controlen los pasos fronterizos a lo largo de la línea amarilla después de “integrarse” con las fuerzas israelíes estacionadas a lo largo de ella”.