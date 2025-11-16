Afp, Europa Press y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 22

Quito. Estados Unidos y Ecuador alcanzaron ayer un acuerdo para el traslado “digno, seguro y temporal” a su territorio de hasta 300 personas por año provenientes de terceros países que hayan pedido asilo.

El pacto “busca garantizar el traslado digno, seguro y adecuado de Estados Unidos a Ecuador de ciudadanos de terceros países (...) que buscan protección internacional para no ser devueltos a sus países de origen”, establece el documento.

Ecuador funcionará como “tercer país seguro”, acogerá a migrantes que se encuentren en trámites para la solicitud de asilo en Estados Unidos hasta la resolución de su estatus de protección, y podrá, “bajo su total discreción, aceptar total o parcialmente” a las personas transferibles.

“El gobierno de la República del Ecuador se compromete a no devolver a ninguna persona trasladada (al país) por el gobierno de Estados Unidos a su país de origen o de residencia habitual anterior hasta que se haya tomado una decisión definitiva sobre cualquier solicitud de protección pendiente”, detalló el documento.