Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 22

Belém. Miles de manifestantes, entre ellos numerosos grupos indígenas, marcharon ayer en Belém para presionar a los negociadores de la conferencia de las partes de Naciones Unidas contra el cambio climático (COP30), que estaban reunidos a pocos kilómetros, para que tomen medidas urgentes contra el calentamiento global, como preservar la Amazonia y acabar con los combustibles fósiles.

“Este es un lugar para marchar y trazar una hoja de ruta sobre lo que hay que hacer en esta COP: una transición que abandone la deforestación y el uso de combustibles fósiles”, declaró la ministra brasileña de medio Ambiente, Marina Silva, al dirigirse a la multitud.

Brasil “ya ha reducido el desmantelamiento de la Amazonia en 50 por ciento, en 32 por ciento del país, y este año, comparado con el anterior, los incendios han disminuido en la Amazonia 80 por ciento, 90 por ciento en el Pantanal y 48 por ciento en el Cerrado”, añadió.

La brasileña Txai Suruí, de 28 años y cara visible del movimiento indígena de las últimas COP, declaró a la Afp que “queremos presionar no sólo para que se cumplan las promesas de los países, sino también para que no se acepte ningún retroceso” en la lucha climática.