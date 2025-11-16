Aldo Anfossi

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 22

Santiago. Unos 15.7 millones de electores están convocados a sufragar obligatoriamente este domingo en las elecciones presidenciales y legislativas en Chile, en las cuales, con seguridad, no se resolverá quien sucederá al presidente Gabriel Boric a partir de marzo de 2026, sino que deberá esperarse a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Dado el carácter imperativo –so pena de una multa de hasta unos 6 mil pesos mexicanos–, una gran incógnita es cómo votarán unos 5 millones de personas, la gran mayoría jóvenes, que jamás lo han hecho, ya sea por desinterés o repudio a la política, algo dominante en el país actual.

Como favorita, con alrededor de 30 puntos llega la oficialista y ex ministra del Trabajo, Jeannette Jara, abanderada de una coalición que va desde el Partido Comunista, en el cual ella milita, el juvenil Frente Amplio que llevó a Boric al poder, y las clásicas organizaciones Socialista, Radical, Por la Democracia, Democracia Cristiana y otras menores, que conforman la ex Concertación que gobernó por 30 años desde 1990.

Pero la ventaja de Jara podría ser efímera, pues las mediciones muestran una desaprobación al gobierno en torno a 70 por ciento, además de que la sociedad parece sumarse a la regresión conservadora predominante en la región por la frustración que siguió al estallido social de 2019, y dos procesos constitucionales fracasados.

Le sigue el republicano y fundamentalista católico José Antonio Kast, un ex diputado pinochetista que compite por tercera vez, quien marca alrededor de 22 puntos tras perder empuje recientemente.

Kast, que se rehusó en la campaña a contestar preguntas valóricas para únicamente hablar de delincuencia, portó al final de la campaña un chaleco antibalas y también un vidrio blindado en los actos públicos, situación que Jeannette Jara ironizó diciendo que “al parecer desconfía del pueblo de Chile”.

El también pinochetista y ultraliberal Johannes Kaiser, un yutuber convertido en diputado y que se ufana de posiciones de extrema derecha, con entre 18 y 20 puntos se acercó a Kast, con lo que pudo amagarlo.