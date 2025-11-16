Mundo
Escala crisis entre China y Japón
Periódico La Jornada
Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 21

China aconsejó ayer a sus ciudadanos que se abstengan de viajar a Japón, tras varios días de crisis diplomática tras los comentarios de la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre un hipotético ataque a Taiwán. La primera mujer en gobernar Japón aseguró la semana pasada ante el Parlamento que un ataque armado de China contra Taiwán podría justificar el envío de tropas para apoyar a la isla, que Pekín reclama como propia, y no descarta recuperarla por la fuerza si fuera necesario. En la imagen, turistas chinas usan sus tradicionales kimonos durante una visita a un templo en Tokio.

