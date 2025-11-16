De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 21

La ocupación militar de ciudades estadunidenses por orden del gobierno del presidente Donald Trump con el objetivo de reprimir la disidencia ha costado –hasta el momento– 473 millones de dólares, de acuerdo con una estimación de expertos proporcionada en exclusiva a The Intercept, un dato que el Pentágono se ha negado a revelar.

El primer despliegue de tropas de la Casa Blanca tuvo lugar en Los Ángeles en junio, en el que se gastaron 172 millones de dólares. Siguió Washington DC en agosto, con un costo de 270 millones; luego Portland, en septiembre, con cerca de 15 millones; finalmente, Memphis y Chicago, en octubre, con 3 millones y 13 millones, respectivamente.

Para justificar la militarización, Trump afirmó que los manifestantes contra la política antimigrante de la Casa Blanca en Los Ángeles eran “animales”, “un enemigo extranjero”, y calificó la ciudad de “vertedero” con “barrios enteros bajo el control de criminales”. Describió Chicago como una “zona de guerra”. Dijo que la tasa de homicidios en Washington DC es más alta que en “los peores lugares del planeta” y señaló que Portland está “devastada por la guerra”.