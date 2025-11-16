▲ La congresista dijo que por mucho tiempo apoyó al presidente con su “valioso tiempo”, incluso cuando todos le dieron la espalda. Foto Afp

The Independent, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 21

Washington. En una importante ruptura política, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el retiro oficial de su apoyo a la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, a quien acusó de ser una “traidora y una vergüenza para el Partido Republicano”, una “lunática” y “chiflada” que no deja de “quejarse”, luego de que la legisladora reiteró su insistencia en la publicación completa de los documentos relacionados con la red de prostitución liderada por el depredador sexual Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión, y sus vínculos con el jefe de la Casa Blanca.

“Retiro mi apoyo y respaldo a la congresista Marjorie Taylor Greene”, declaró Trump en su red Truth Social, y aseguró que la congresista, quien se postula para la relección en 2026, se ha inclinado hacia la extrema izquierda.

“Le ha dicho a mucha gente que está molesta porque ya no le devuelvo las llamadas, pero con 219 congresistas, 53 senadores estadunidenses, 24 miembros del gabinete, casi 200 países y una vida normal que llevar, no puedo atender las llamadas de una loca desvariando todos los días”, añadió el magnate, quien nuevamente negó que supiera de los delitos de tráfico sexual del magnate financiero que por muchos años fue su amigo.

Greene respondió: “Por supuesto, me está atacando (Trump) con fuerza para dar ejemplo y asustar a todos los demás republicanos antes de la votación de la próxima semana sobre la publicación de los archivos de Epstein. Es realmente asombroso el empeño que está poniendo para impedir que salgan a la luz los archivos”.