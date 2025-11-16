Marjorie Taylor Greene acusa que los ataques que recibe del magnate son para asustar a los republicanos y que no salgan a la luz los archivos del caso
Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 21
Washington. En una importante ruptura política, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el retiro oficial de su apoyo a la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, a quien acusó de ser una “traidora y una vergüenza para el Partido Republicano”, una “lunática” y “chiflada” que no deja de “quejarse”, luego de que la legisladora reiteró su insistencia en la publicación completa de los documentos relacionados con la red de prostitución liderada por el depredador sexual Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión, y sus vínculos con el jefe de la Casa Blanca.
“Retiro mi apoyo y respaldo a la congresista Marjorie Taylor Greene”, declaró Trump en su red Truth Social, y aseguró que la congresista, quien se postula para la relección en 2026, se ha inclinado hacia la extrema izquierda.
“Le ha dicho a mucha gente que está molesta porque ya no le devuelvo las llamadas, pero con 219 congresistas, 53 senadores estadunidenses, 24 miembros del gabinete, casi 200 países y una vida normal que llevar, no puedo atender las llamadas de una loca desvariando todos los días”, añadió el magnate, quien nuevamente negó que supiera de los delitos de tráfico sexual del magnate financiero que por muchos años fue su amigo.
Greene respondió: “Por supuesto, me está atacando (Trump) con fuerza para dar ejemplo y asustar a todos los demás republicanos antes de la votación de la próxima semana sobre la publicación de los archivos de Epstein. Es realmente asombroso el empeño que está poniendo para impedir que salgan a la luz los archivos”.
La republicana, uno de los grandes apoyos legislativos de Trump en su primer mandato y pilar de su movimiento Make America Great Again (MAGA), afirmó que los electores “desearían que luchara con la misma tenacidad para ayudar a los hombres y mujeres olvidados de Estados Unidos, que están hartos de las guerras y causas extranjeras, que se están arruinando tratando de alimentar a sus familias y que están perdiendo la esperanza de alcanzar algún día el sueño americano”.
El año pasado, en un mitin en Carolina del Sur, Trump afirmó que Greene era “una persona fantástica, muy inteligente y muy respetada en el Congreso”. Pero ayer prometió que quien decida enfrentarse a ella en las urnas tendrá el apoyo “completo e inquebrantable” del presidente.
Trump redobló sus ataques contra ella con un juego de palabras con su apellido, Greene, que en inglés se pronuncia igual que el color verde, y escribió: “Marjorie Taylor Brown (café), porque la hierba verde se vuelve marrón cuando empieza a podrirse”.
“He apoyado al presidente Trump con demasiado de mi valioso tiempo, demasiado de mi propio dinero, y he luchado más por él incluso cuando casi todos los demás republicanos le dieron la espalda y lo denunciaron. Pero yo no idolatro ni sirvo a Donald Trump”, enfatizó Greene en una publicación en sus redes sociales.