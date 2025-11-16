Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 20

Caracas. El gobierno de Venezuela, por medio de su canciller, Yván Gil, agradeció ayer a Irán por su advertencia ante el aumento del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y las consecuencias que esto conlleva para toda la región.

“Reconocemos también su constante solidaridad con el pueblo venezolano y su firme llamado al respeto por la soberanía de nuestra nación. Este apoyo internacional refuerza nuestro compromiso de defender la verdad, así como nuestro legítimo derecho a la autodefensa y a la búsqueda de la paz”, recalcó Gil en su canal de Telegram.

El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, alertó sobre las peligrosas consecuencias del incremento de las actividades militares del imperio norteamericano en la región del Caribe y América Latina para la paz y la seguridad internacionales, y pidió el respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial de Venezuela.

Baqaei calificó la amenaza de recurrir a la fuerza contra el gobierno legítimo y elegido de Venezuela como una clara trasgresión a la ley y una flagrante violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas, especialmente del principio de autodeterminación de los pueblos y de prohibición del uso de la fuerza establecido en el párrafo cuarto del artículo 2.

Adicionalmente, según la agencia internacional de noticias Sputnik, una fuente del ministerio de Asuntos Exteriores de Irán comunicó que a la fecha, Venezuela no ha solicitado asistencia militar a Teherán ante las amenazas estadunidenses, pero sí pidió apoyo político.

Llamado del partido socialista

En esa línea se ha movido el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que denunció la intensificación de acciones militares y sicológicas por parte de Estados Unidos en el Caribe, advirtiendo que la operación Lanza del Sur podría desencadenar un escenario de violencia en la región.