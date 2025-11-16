Ap, Xinhua, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 20

Washington. El Comando Sur anunció ayer que la 22 unidad expedicionaria de marines realizó ejercicios militares de entrenamiento desde la cubierta del buque de asalto anfibio Iwo Jima mientras navegaba por el mar Caribe, en medio de las tensiones por los ataques contra embarcaciones a las que acusa, sin pruebas, de transportar droga hacia Estados Unidos.

Los ejercicios incluyeron prácticas de tiro real e inserción rápida mediante cuerdas desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk a bordo del Iwo Jima, que forma parte del arsenal desplegado en la región.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, remarcó que la operación Southern Spear (Lanza del Sur), anunciada esta semana como parte del despliegue militar de la Casa Blanca en el Caribe y el Pacífico, tiene como objetivo la destrucción de los presuntos narcoterroristas a quienes Washington acusa, sin presentar pruebas, de asesinar a los estadunidenses, y defendió que la iniciativa del presidente Donald Trump “va en serio, y el mundo lo sabe. Paz mediante la fuerza”, advirtió.

En una publicación en su cuenta de X, Hegseth presumió que antes de la operación Lanza del Sur, este año Washington llevó a cabo otras dos misiones más allá de sus fronteras: la operación Rough Rider (Jinete Rudo), en marzo, por la “libertad de navegación de los buques estadunidenses”, una campaña militar en Yemen para contrarrestar los ataques hutíes contra el trasporte marítimo en el mar Rojo; y la operación Midnight Hammer (Martillo de Medianoche), en junio, cuyo objetivo fue la “destrucción de emplazamientos nucleares iraníes”.

Detenciones en República Dominicana

En el marco de la operación Lanza del Sur, República Dominicana anunció ayer la detención de dos personas oriundas de ese país, y la incautación de 500 kilos de cocaína que iban en una lancha interceptada en una operación conjunta con Washington.