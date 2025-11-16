Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 26

Chihuahua, Chih., Con el fin de promover la reflexión crítica sobre la violencia contra las mujeres, la memoria y contribuir a las garantías de no repetición, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de Ciudad Juárez promueve recorridos guiados por el Memorial Campo Algodonero, dirigidos a estudiantes de escuelas de nivel medio superior y universitarios, informó la encargada del área de investigación de la dependencia, Angélica López Muñoz.

Las visitas las guían estudiantes que cumplen con su servicio social en el área de investigación del IMM, con la participación de alumnas y alumnos de derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La funcionaria explicó que se eligió el Campo Algodonero por ser un sitio de memoria viva que recuerda a las mujeres víctimas de feminicidio, y se reconoce a sus familias que han sostenido con dignidad y resistencia, la exigencia de justicia desde la década de los 90.

La actividad consta de cuatro etapas. Primero se ofrece una breve explicación sobre el contexto histórico y después se hace el recorrido, donde los asistentes observan los elementos simbólicos como las cruces, que representan la denuncia; los nombres de las víctimas como un acto de reconocimiento, y el espacio que en sí mismo es un lugar de memoria.