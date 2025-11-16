Jesús Estrada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 26

Chihuahua, Chih., Un grupo de 33 docentes de licenciatura y posgrado adscritos a la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua “Profesor José Medrano”, campus Ciudad Juárez, mantienen un paro activo de labores y trabajan bajo protesta debido a que no han recibido pago de salarios desde la primera quincena de octubre a la fecha.

En un oficio dirigido al secretario de Educación y Deporte estatal, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, acusaron la retención de 3.5 millones de pesos correspondientes al proyecto integral para el programa de fortalecimiento de la escuela normal, asignados en el presupuesto 2025 a la sede de Ciudad Juárez y que no se han ejercido a dos meses de que concluya el año.

Añadieron que observan discrecionalidad en el uso de las inscripciones y otros pagos realizados por estudiantes, como cuotas por 160 exámenes profesionales durante los ciclos 2023, 2024 y el actual, las cuales la institución no entregó a los maestros sinodales.

El docente Jesús Rodolfo Ortiz Díaz explicó que se adeudan salarios a 20 profesores de licenciatura y 13 de posgrado; dijo que la única respuesta que recibieron de la institución es que no hay solvencia presupuestaria y están a la espera de recibir recursos extraordinarios de la Secretaría de Hacienda.