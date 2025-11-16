Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 26

Hermosillo, Son., Al menos 8 mil ciudadanos participaron ayer en una marcha efectuada en el centro de la capital sonorense para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mejoras inmediatas en la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento a la infraestructura y tarifas más justas; además, solicitaron acciones urgentes en materia de agua potable y transporte público.

La movilización convocada por la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), partió del Jardín Juárez y avanzó por la calle del mismo nombre hasta las oficinas de la CFE, en la colonia Centro, donde se llevó a cabo un mitin para entregar un pliego de demandas.

Entre las principales exigencias se incluyen elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, ampliar la tarifa de subsidio de verano (abril-noviembre), reparar y vigilar el funcionamiento de transformadores y subestaciones, sustituir redes de agua en mal estado y aumentar el número de unidades en el transporte público.

Durante la concentración, Ignacio Peinado Luna, presidente de la UUH, señaló que en los últimos meses se ha evidenciado un deterioro constante en el sistema eléctrico de Hermosillo, marcado por apagones prolongados, fallas recurrentes y la falta de mantenimiento preventivo.

“Nos damos cuenta, con hechos, de que aún siendo transformadores públicos, no hay el cuidado ni vigilancia, ni control de los mismos. La CFE sólo atiende cuando ya hubo explosiones, o los vecinos se quedaron sin luz y tras los reportes al 071. No hay prevención”, afirmó.

Entre los afectados predominó el reclamo por las fallas ocurridas en los últimos días, incluidas explosiones de transformadores en diferentes sectores de la ciudad.