Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 25
Chihuahua, Chih., Siete personas muertas y cuatro heridas dejó un ataque armado la tarde de ayer durante una carrera de caballos en el carril Santa Teresa, ubicado en la zona conurbada de ciudad de Parral. La Dirección de Seguridad Pública Municipal reportó que los lesionados se encuentran en estado crítico, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar.
De acuerdo con el reporte policial, pistoleros dispararon en contra de Benito M, El 084, líder de un grupo criminal en la región, cuando consumía cerveza en una camioneta GMC color blanco; luego accionaron rifles de asalto en contra de más hombres que lo acompañaban.
La Policía Municipal de Parral pidió anoche a la población que evitara transitar por la carretera Parral-Jiménez hasta nuevo aviso, debido a que los agresores robaron tres tráileres y los atravesaron afuera del lugar donde se perpetró el crimen, presuntamente para huir e impedir una persecución.
Decenas de automovilistas quedaron varados por los bloqueos en los kilómetros 3 y 4 de la vía y fueron instruidos a resguardarse en la Fiscalía General del Estado ante la posibilidad de más balaceras.