Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 25

Chihuahua, Chih., Siete personas muertas y cuatro heridas dejó un ataque armado la tarde de ayer durante una carrera de caballos en el carril Santa Teresa, ubicado en la zona conurbada de ciudad de Parral. La Dirección de Seguridad Pública Municipal reportó que los lesionados se encuentran en estado crítico, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar.

De acuerdo con el reporte policial, pistoleros dispararon en contra de Benito M, El 084, líder de un grupo criminal en la región, cuando consumía cerveza en una camioneta GMC color blanco; luego accionaron rifles de asalto en contra de más hombres que lo acompañaban.