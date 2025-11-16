Jesús Estrada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 25

Chihuahua, Chih., La ex secretaria del ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Silvia Ivón Hernández Parra, fue sentenciada a tres años de prisión por su participación en la venta ilegal de nueve predios municipales, informó la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

También enfrenta un proceso la ex presidenta municipal petista Cynthia Marina Ceballos Delgado.

Hernández Parra aceptó ser responsable del delito de peculado agravado y ser juzgada en un procedimiento abreviado, por lo que ofrecerá información para el avance de la indagatoria contra Ceballos Delgado, a cambio de beneficios procesales.

Los nueve terrenos ya fueron reincorporados al municipio, con un valor comercial estimado de 3 millones 598 mil 677 pesos.