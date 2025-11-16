Estados
Ver día anteriorDomingo 16 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Sentencian a tres años a ex funcionaria de Chihuahua
Sentencian a tres años a ex funcionaria de Chihuahua
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 25

Chihuahua, Chih., La ex secretaria del ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Silvia Ivón Hernández Parra, fue sentenciada a tres años de prisión por su participación en la venta ilegal de nueve predios municipales, informó la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

También enfrenta un proceso la ex presidenta municipal petista Cynthia Marina Ceballos Delgado.

Hernández Parra aceptó ser responsable del delito de peculado agravado y ser juzgada en un procedimiento abreviado, por lo que ofrecerá información para el avance de la indagatoria contra Ceballos Delgado, a cambio de beneficios procesales.

Los nueve terrenos ya fueron reincorporados al municipio, con un valor comercial estimado de 3 millones 598 mil 677 pesos.

Las ex servidoras vendieron los predios de manera irregular en los meses de octubre y noviembre de 2021, en confabulación con otros funcionarios municipales y personas externas, sin cumplir con el procedimiento de desincorporación de los inmuebles al régimen de dominio público; además, no reportaron los ingresos de las transacciones.

La alcaldesa también fue denunciada por la venta de un área verde del parque de la colonia Nogalera, así como por un pago de 4.5 millones de pesos a una empresa para el servicio de recolección de basura.

