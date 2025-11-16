Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 25

Mérida, Yuc., El director de la dependencia municipal Servilimpia –dedicada a la recolección de basura en esta capital–, Gerardo Bolio de Ocampo, denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Yucatán la existencia de presuntos gastos no comprobados por 5.7 millones de pesos, correspondientes a 2024, durante la gestión del entonces alcalde panista Renán Barrera Concha, quien posteriormente fue candidato al gobierno del estado.

Barrera Concha administró la capital yucateca en tres ocasiones; la primera de 2012 a 2015, después de 2018 a 2021 y con una relección inmediata de 2021 a 2024.

En su último año se postuló como candidato a la gubernatura del estado, aunque perdió con su adversario de Morena, Joaquín Díaz Mena.

Por el supuesto desvío de recursos la alcaldesa de Mérida, también del blanquiazul, Cecilia Patrón Laviada, instruyó que se presentara la denuncia formal y pidió a la dirección de Gobernación dar seguimiento al caso.

Advirtió también que estará atenta del curso de estas investigaciones, toda vez que este asunto habría sido detectado el año pasado cuando aún estaba en funciones la administración de Renán Barrera, meses antes de que ella comen-zara su gestión en agosto de 2024.

De acuerdo con la denuncia de Bolio de Ocampo, las presuntas irregularidades corresponden al último año de la dirección de Mario Alberto Cerón Gamboa al frente de Servilimpia, cuando el jefe administrativo de ese trienio era José Roberto Tzuc Cel.