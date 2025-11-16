Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 24

Zacatecas, Zac., Un tren de la empresa Ferromex, filial de Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea Mota Velazco, se descarriló parcialmente la madrugada de ayer, a la altura del mercado de abastos de la ciudad de Zacatecas.

Personal de Protección Civil municipal atendió el siniestro y reportó que 10 vagones del tren se salieron de carril; no hubo heridos, ni víctimas mortales.

Autoridades locales dieron a conocer que “el cuerpo de bomberos y elementos de rescate realizaron un recorrido y valoración inicial en la zona, además constataron que los vagones se encontraban vacíos”.

Saldo blanco

Asimismo, se descartó la presencia de materiales peligrosos y la existencia de personas lesionadas.