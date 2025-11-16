Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 24
Zacatecas, Zac., Un tren de la empresa Ferromex, filial de Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea Mota Velazco, se descarriló parcialmente la madrugada de ayer, a la altura del mercado de abastos de la ciudad de Zacatecas.
Personal de Protección Civil municipal atendió el siniestro y reportó que 10 vagones del tren se salieron de carril; no hubo heridos, ni víctimas mortales.
Autoridades locales dieron a conocer que “el cuerpo de bomberos y elementos de rescate realizaron un recorrido y valoración inicial en la zona, además constataron que los vagones se encontraban vacíos”.
Saldo blanco
Asimismo, se descartó la presencia de materiales peligrosos y la existencia de personas lesionadas.
Se informó que el área permaneció acordonada mientras las autoridades continuaron con labores preventivas y de supervisión, en espera del arribo de personal de la empresa ferroviaria para iniciar las maniobras correspondientes.
Apenas el pasado 1º de noviembre, un tren de Ferromex que transportaba material inflamable se descarriló y explotó en la comunidad de La Loma, municipio de Tepetitlán.
El accidente provocó un incendio visible desde localidades vecinas y movilizó a los cuerpos de emergencia estatales y federales que reportaron una persona herida.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes precisó que el accidente se suscitó en una vía concesionada y operada por la empresa Ferromex.