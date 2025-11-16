Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 24

Veracruz, Ver., El ayuntamiento de Coatzacoalcos usó la fuerza pública para liberar el acceso al basurero de la comunidad de Villa Allende, que permanecía bloqueada desde el jueves pasado por un grupo de vecinos, quienes reclamaron que durante años se han visto perjudicados por el uso de esa área como desti-no final de los desechos de la ciudad.

Los pobladores se han quejado en reiteradas ocasiones que los lixiviados se filtran hacia cuerpos de agua y la contaminación en el aire genera enfermedades en los lugareños; indicaron que “hay mucha larva de zancudo que nos afecta, apesta y ya nos está causando padecimientos”.

El 13 de noviembre decenas de inconformes colocaron troncos y ramas en el ingreso del tiradero, que la madrugada de ayer fueron retirados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Municipal y otras dependencias.