Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 24
Veracruz, Ver., El ayuntamiento de Coatzacoalcos usó la fuerza pública para liberar el acceso al basurero de la comunidad de Villa Allende, que permanecía bloqueada desde el jueves pasado por un grupo de vecinos, quienes reclamaron que durante años se han visto perjudicados por el uso de esa área como desti-no final de los desechos de la ciudad.
Los pobladores se han quejado en reiteradas ocasiones que los lixiviados se filtran hacia cuerpos de agua y la contaminación en el aire genera enfermedades en los lugareños; indicaron que “hay mucha larva de zancudo que nos afecta, apesta y ya nos está causando padecimientos”.
El 13 de noviembre decenas de inconformes colocaron troncos y ramas en el ingreso del tiradero, que la madrugada de ayer fueron retirados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Municipal y otras dependencias.
El ayuntamiento advirtió que presentará denuncias en contra de quienes organizaron el movimiento, entre ellos algunos funcionarios.
“El palacio municipal de Coatzacoalcos prepara una serie de denuncias contra los ciudadanos que bloquearon el ingreso al vertedero de Villa Allende, lo que afectó el servicio de recolección de de-sechos en toda la ciudad”, precisó.
Detalló la autoridad que “la presencia de manifestantes que impedían la entrada al sitio derivó en un operativo conjunto encabezado por las policías estatal y municipal, la Dirección de Gobernación, el gobierno del estado a través de Política Regional y el área de Limpia Pública Municipal, lográndose reabrir el acceso al tiradero, bajo el principio de garantizar un bien humano mayor y en estricto respeto a los derechos humanos”.