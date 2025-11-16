▲ El espacio avícola de Grupo Crío arroja toneladas de excremento de pollo a 7 kilómetros de la comunidad maya de Kinchil. Foto La Jornada

Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 24

Kinchil, Yuc., La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la ampliación de una nave avícola del Grupo Crío, tras constatar afectaciones en 13.7 hectáreas de selva baja caducifolia y daños parciales en una zona arqueológica, ubicada en esta comunidad maya, dio a conocer el Consejo Comunitario de Kinchil en Yucatán por la Defensa del Territorio, Medio Ambiente y el Patrimonio Maya de Tzemé.

Precisó que el operativo se realizó esta semana luego de que inspectores de la Profepa confirmaron que la empresa productora de pollo y huevo no tenia permisos de cambio de uso de suelo, expedidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El Consejo Comunitario de Kinchil detalló que procedió la clausura de ampliación de una nave de crianza de aves, debido a que sus desechos orgánicos contaminan la zona y el suministro de agua potable, principalmente. Además, el olor se percibe a varios kilómetros.

De acuerdo con el organismo civil, en el área dañada ya se habían realizado labores de nivelación de caminos, desmonte y conformación de calles, así como la colocación de postes y tendido de suministro eléctrico.

Además, los trabajos de Grupo Crío, de capital nacional, destruyeron basamentos que forman parte de la zona arqueológica maya de Tzemé, una antigua capital prehispánica, al sur-poniente de Yucatán.

La Profepa especificó, en tanto, que en el sitio había especies de flora y fauna silvestre en riesgo, según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Federico May, integrante del Consejo Comunitario de Kinchil, destacó que “la clausura de la Profepa está en la selva caducifolia donde también habitan especies en peligro de extinción, y todo esto constituye un primer paso de la lucha ambiental de la comunidad en defensa del patrimonio”.

Destacó que los pobladores ya habían denunciado que los bodegones de la granja del Grupo Crío contienen miles de pollos, cuyos desechos contaminan el aire y el agua de la comunidad.