▲ El Papa con el director estadunidense Spike Lee, quien le regaló una camiseta del equipo de baloncesto New York Knicks. Foto Afp

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 7

Ciudad del Vaticano. El papa León XIV recibió ayer en el Vaticano a cerca de 200 profesionales del cine, entre ellos los actores Cate Blanchett, Viggo Mortensen y Monica Belluci, donde describió al séptimo arte como un “laboratorio de la esperanza”.

En la reunión, el pontífice compartió que las “salas de cine luchan por sobrevivir y que hay que hacer más para protegerlas y preservar la experiencia compartida de ver películas”.

El director y guionista estadunidense Spike Lee le regaló una camiseta del equipo de baloncesto New York Knicks.

Además, el obispo insistió en que el cine es“un lugar donde el hombre puede volver a mirarse a sí mismo y a su destino”. Incluso, agradeció al cine por ser “un arte popular en el sentido más noble, que nace para todos y habla a todos” y que sabe asociar el entretenimiento “con la narración de la aventura y lo espiritual del ser humano”.

“Una de las contribuciones más valiosas del cine es precisamente la de ayudar al espectador a volver a sí mismo, a mirar con nuevos ojos la complejidad de su propia experiencia, a volver a ver el mundo como si fuera la primera vez y a redescubrir, en este ejercicio, una parte de esa esperanza sin la cual nuestra existencia no está plena”, afirmó.

Instó a las instituciones a seguir apoyando la cultura y el séptimo arte. “Las estructuras culturales como los cines y teatros son los corazones palpitantes de nuestros territorios y contribuyen a su humanización.