Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 6

El alud musical del segundo día del festival Corona Capital trituró las expectativas de los miles de asistentes, desde la reaparición de viejos conocidos del público y/o primeras presentaciones de músicos en México que desembarcan con material reciente y causando grandes expectativas con su desfile de 25 bandas desde las 15 horas y hasta entrada la madrugada de este domingo.

En el escenario principal, que abrió el sábado con Lyrah (nada qué ver con Carmen), los asistentes solos, parejas y en grupos esperaban la salida de la diyéi. Un trío de ellos, jugadores de videojuegos online, se conocían por primera vez en persona. Ellos se pusieron de acuerdo para asistir a los 15 años del Corona Capital, uno de ellos de Zacatecas dijo a La Jornada señalando a sus acompañantes: “Él es de Tijuana y el otro de Guadalajara. El poder de la música nos juntó, logró que nos conociéramos”. El tijuanense compartió: “la CDMX es muy caótica pero tienen muy buenos restaurantes. Los tres llegamos el jueves y cada quien se va el martes a su ciudad”. Lyrah presentó un set concreto con sus principales creaciones como I Just Need, Stay Still, Meet Me At the Bottom y Staring, entre otras.

Otra de las sorpresas que trajo el Corona Capital fue la noruega Aurora, quien con su epé Running With the Wolves y su versión del tema Half the World Away, cerró una presentación solvente que estuvo precedida con temas como All My Demons Greeting Me As a Friend, Infections of a Different Kind y su complemento A Different Kind of Human, entre ellas.

En otro de los escenarios, el maquillaje ochentero de las asistentes, en claro reflejo mimético con la estrella de la noche, Chappell Roan, además de los vestuarios chillantes en colores rosas, amarilos y fosforecentes chín-ga-me-la-re-ti-na, también esperan la apertura con la actuación de los Cutls, la voz de Madeline Follin, frontgirl de la banda indie pop estadunidense, refrendó su gran fama en México con lo más granado de su discografía que, por supuesto, incluyó Go Outside, Bad Things, Never Saw the Point y la lacerante You Know What I Mean y Abducted.