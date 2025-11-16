Reuters

Buenos Aires., La petrolera estatal argentina YPF dijo el viernes que alcanzó una producción de 200 mil barriles por día (bpd) de shale oil (crudo de esquisto), lo que marca un nuevo hito para Vaca Muerta, en el sur del país.

La producción actual representa un crecimiento de 82 por ciento en menos de dos años, informó la empresa en un comunicado.

“Alcanzar 200 mil barriles diarios en shale oil –crudo que requiere de tecnología no convencional como es el fracking o fracturación hidráulica para su extracción– no sólo es un logro productivo, sino también el resultado de un cambio profundo en nuestra forma de operar”, aseguró el presidente ejecutivo de la petrolera, Horacio Marín.

El crecimiento fue posible gracias a la transformación de los procesos operativos, con la incorporación de tecnologías como RTIC, inteligencia artificial, y herramientas de análisis predictivo que permitieron mejorar la productividad y optimizar los recursos, explicó el comunicado.