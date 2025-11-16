Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 19
La Paz., El embajador del Reino Unido, Richard Porter, aseguró durante una recepción por el cumpleaños 77 del rey Carlos III, que su país ofrece hoy a Bolivia un entendimiento comercial favorable para su economía.
“Estamos listos para ofrecer a su gobierno un acuerdo comercial e incondicional efectivo e inmediato en que 92 por ciento de las exportaciones bolivianas no enfrentarán aranceles en el Reino Unido”, afirmó durante el banquete de Estado celebrado en el Golf Club de La Paz, al cual asistió el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Fernando Aramayo.
Durante el acto, Porter informó que a principios del año en curso sostuvo una reunión privada con su majestad, quien mostró gran interés por Bolivia, particularmente por los desafíos y oportunidades que ofrece la colaboración respecto al cambio climático y la protección del medio ambiente.
“En esta conversación se abordó la importancia de los desafíos globales y el papel que Bolivia desempeña para enfrentarlos”, añadió el diplomático.
Destacó el embajador que el viernes tuvo la oportunidad de entregar un mensaje personal de su majestad al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto con una carta de presentación del primer ministro británico, Keir Rodney Starmer.
Porter se dirigió al canciller Aramayo para en nombre del rey, del gobierno británico y del equipo de la embajada “extender los más sinceros deseos de un mandato exitoso y transformador en Bolivia durante los próximos cinco años”.
“Que esté marcado por la estabilidad, el crecimiento económico en armonía con la naturaleza y el cumplimiento de las aspiraciones que unen a todos los bolivianos”, dijo, a la par de prometer que en este proceso el Reino Unido estará al lado de Bolivia como un amigo y socio leal y fiel.
Reino Unido y Bolivia establecieron relaciones diplomáticas hace 186 años, cuando se cumplían 15 de la independencia de la nación fundada hace dos siglos por el Libertador Simón Bolívar.
Actualmente, muchos bolivianos estudian en la nación europea, y cada mes llegan a Bolivia unos mil 500 viajeros británicos.
Un convenio sobre becas a estudiantes bolivianos en Reino Unido incluye gastos de pasajes ida y vuelta, seguro médico, visa y la manutención durante el periodo de estudios.