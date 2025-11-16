Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 19

La Paz., El embajador del Reino Unido, Richard Porter, aseguró durante una recepción por el cumpleaños 77 del rey Carlos III, que su país ofrece hoy a Bolivia un entendimiento comercial favorable para su economía.

“Estamos listos para ofrecer a su gobierno un acuerdo comercial e incondicional efectivo e inmediato en que 92 por ciento de las exportaciones bolivianas no enfrentarán aranceles en el Reino Unido”, afirmó durante el banquete de Estado celebrado en el Golf Club de La Paz, al cual asistió el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Fernando Aramayo.

Durante el acto, Porter informó que a principios del año en curso sostuvo una reunión privada con su majestad, quien mostró gran interés por Bolivia, particularmente por los desafíos y oportunidades que ofrece la colaboración respecto al cambio climático y la protección del medio ambiente.

“En esta conversación se abordó la importancia de los desafíos globales y el papel que Bolivia desempeña para enfrentarlos”, añadió el diplomático.

Destacó el embajador que el viernes tuvo la oportunidad de entregar un mensaje personal de su majestad al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto con una carta de presentación del primer ministro británico, Keir Rodney Starmer.