Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 19

Una empresa de inteligencia corporativa contratada por el equipo legal del multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego grabó en secreto a un abogado de la contraparte en un juicio durante una cena a base de copas, en un intento de obtener pruebas que le ayudara a ganar un pleito en Londres sin necesidad de juicio, reportó la agencia de noticias Bloomberg.

La operación fue realizada por un agente de Black Cube, una conocida firma de inteligencia corporativa contratada por Salinas Pliego, según la publicación. El caso forma parte de la acusación del empresario mexicano contra Astor Asset Management por un presunto fraude en un esquema de préstamo de acciones.

Salinas Pliego asegura haber sido víctima de un fraude millonario que dejó acciones de uno de sus negocios fuera de su control y en manos de un presunto estafador en serie. Sus abogados sostienen que el ucraniano Vladimir Sklarov y sus cómplices usaron alias y una falsa asociación con la histórica familia Astor de Nueva York para dar credibilidad a la operación.

De acuerdo con el reporte de Bloomberg, el agente de Black Cube engañó a un abogado recién ascendido que trabajaba para la contraparte y logró que, durante una cena con alcohol, hablara de información protegida por el secreto profesional, mientras era grabado sin saberlo.

La publicación de Bloomberg agrega que Black Cube defendió su trabajo asegurando que “sus métodos son legales y han sido utilizados en casos previos”, aunque reconoció que el debate en esta ocasión se centra en la ética de obtener datos directamente del representante legal de la parte contraria.

La táctica empleada por Black Cube resultó contraproducente, después que el juez dijera que, aunque las acusaciones del empresario mexicano contra Astor Asset Management por fraude en los préstamos de acciones parecían sólidas, las pruebas se habían reunido de forma poco ética y era necesario un juicio, indicó Bloomberg.