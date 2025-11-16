Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 18

En la semana que se inicia se darán a conocer reportes económicos como producto interno bruto del tercer trimestre (PIB), datos de la industria manufacturera y minuta de la decisión de política monetaria, entre otros, en una semana acortada por el feriado del lunes.

México

Martes 18

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta mensual de la industria manufactura de septiembre.

Jueves 20

El Inegi dará a conocer el indicador oportuno de la actividad económica de octubre.

El Banco de México (BdeM) difundirá las minutas de la decisión de política monetaria del 6 de noviembre, en una semana que inicia con día feriado el lunes. Se publicará la encuesta quincenal de expectativas económicas de Citi.

Viernes 21

El Inegi publicará el producto interno bruto (PIB) con cifras preliminares del tercer trimestre.

También el indicador global de la actividad económica (IGAE) de septiembre.

Estados Unidos

Lunes 17

Se publicará el indicador manufacturero Empire State de noviembre.

Martes18