Para tomar en cuenta
Periódico La Jornada
Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 18

En la semana que se inicia se darán a conocer reportes económicos como producto interno bruto del tercer trimestre (PIB), datos de la industria manufacturera y minuta de la decisión de política monetaria, entre otros, en una semana acortada por el feriado del lunes.

México

Martes 18

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta mensual de la industria manufactura de septiembre.

Jueves 20

El Inegi dará a conocer el indicador oportuno de la actividad económica de octubre.

El Banco de México (BdeM) difundirá las minutas de la decisión de política monetaria del 6 de noviembre, en una semana que inicia con día feriado el lunes. Se publicará la encuesta quincenal de expectativas económicas de Citi.

Viernes 21

El Inegi publicará el producto interno bruto (PIB) con cifras preliminares del tercer trimestre.

También el indicador global de la actividad económica (IGAE) de septiembre.

Estados Unidos

Lunes 17

Se publicará el indicador manufacturero Empire State de noviembre.

Martes18

Se tiene programada la divulgación de diversos datos, como producción industrial y manufacturera de octubre; precios de importación y exportación de octubre, órdenes de fábrica de agosto, órdenes de bienes duraderos de agosto.*

Miércoles 19

Se espera reporte de solicitudes de hipoteca de noviembre, inicio de casas y permisos de construcción durante octubre.

Balanza comercial de agosto.* Se darán a conocer las minutas de la reunión de política monetaria del 29 de octubre.

Jueves 20

Se publicará el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia de noviembre.

Se tiene programado informe semanal sobre las solicitudes de ayuda por desempleo y venta de casas usadas durante octubre.

Viernes 21

Se presenta el índice manufacturero, de servicios y compuesto PMI/S&P de noviembre. La Universidad de Michigan dará a conocer su encuesta de confianza del consumidor de noviembre.

*Estos datos están programados, pero su publicación es incierta, debido al rezago en la administración por el cierre de gobierno del 1º de octubre al 12 de noviembre.

Fuentes: Inegi, BdeM, Banamex y Monex

