Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 18

La demanda de crudo llegará a un punto máximo en 2035, pero la necesidad de este energético fósil continuará siendo importante hacia la mitad del siglo, en particular en países en vías de desarrollo, de acuerdo con un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

El reporte anual más reciente sobre el panorama de la energía en todo el mundo indica que el aumento del transporte de mercancías y el uso de la petroquímica seguirán impulsando los requerimientos del petróleo.

“En el escenario de políticas actuales, la demanda de petróleo y gas natural continúa creciendo hasta mediados de siglo, aunque el carbón entra en declive antes de 2030”, señala el organismo.

Respecto a la proyección de la demanda mundial de petróleo, la IEA estima que aumenta a 105 millones de barriles por día en 2035 y a 113 millones de barriles por día en 2050 en un escenario con las políticas actuales, siendo los sectores de petroquímicas, actividades industriales y aviación los de mayor incremento.

Por lo tanto, la necesidad del uso de petróleo y gas natural podría seguir creciendo hasta mediados de siglo.

El más reciente informe sobre el panorama energético global indica que la demanda de petróleo en economías avanzadas caerá en torno a 3.5 millones de barriles diarios hasta 2035, sobre todo en Europa debido a las normas de eficiencia de combustible y las normativas sobre vehículos de cero emisiones.