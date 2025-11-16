▲ Área de exposición de BYD en el séptimo e-SALON, una feria comercial para vehículos de pasajeros y comerciales con propulsión alternativa que se realiza en en Praga, República Checa. El fabricante chino de vehículos eléctricos tiene como meta vender hasta 1.6 millones de vehículos en el extranjero el próximo año, señaló Citi en un informe. Foto Xinhua

Alejandro Alegría

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 18

Guadalajara, Jal., Aunque el transporte está encaminado hacia la electromovilidad, la industria fabricante en México apuesta por la coexistencia de tecnologías mientras la infraestructura eléctrica del país avanza.

En entrevista con La Jornada, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), comentó que cinco de los 15 fabricantes que conforman el organismo arman vehículos pesados eléctricos en sus plantas, mientras que 11 los importan.

Además de respaldar el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual impulsa la electromovilidad, Arzate reconoció que la Secretaría de Energía (Sener) también está haciendo su parte en materia de generación, transmisión y distribución, pero subrayó que es necesaria la infraestructura para avanzar en la sustitución.

Explicó que el año pasado se vendieron cerca de 58 mil unidades, por lo que si esta flota fuera totalmente eléctrica, se necesitarían alrededor de 577 gigavatios. “¿Qué significan? Es la energía eléctrica que necesitan 177 mil casas. La energía eléctrica que necesitan alrededor de 577 fábricas”, explicó.

“Lo importante es seguir creciendo la parte eléctrica, el suministro y la infraestructura”, anotó.

“Es irresponsable decir cuándo una tecnología termina y cuándo otra entra, más bien nosotros estamos apostando en la Anpact por el hecho de que todas las tecnologías coexistan”, indicó.

Actualmente, los vehículos eléctricos son para última milla, es decir, transporte de cortas distancias. No obstante, en la oferta de la industria automotriz hay vehículos a gas natural, híbridos y celdas de hidrógeno.